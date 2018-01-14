«الأغذية والمشروبات» تنظم اجتماعات لصناع القرار

دبي (الاتحاد)

تنظم مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات سلسة لقاءات واجتماعات وورش عمل تجمع صناع القرار بقطاعات الأغذية الفرعية بالدولة، ضمن جهود المجموعة لتعزيز أواصر التعاون وتوسيع شبكة العلاقات بين أصحاب المصلحة والمعنيين من القطاعات.

ومن المقرر عقد اللقاءات التعريفية في الأسبوعين الثاني والثالث من يناير الجاري، فيما ستنطلق ورش العمل مع بداية فبراير 2018، ويقدمها خبراء من مجموعتي «نيلسن» و«مهندسي منصة الأغذية الإماراتية».

ويأتي تنظيم الاجتماعات استكمالا لجهود المجموعة الرامية إلى تحديد التحديات التي يواجهها قطاع الأغذية والمشروبات إقليمياً وتعزيز مساعي الحصول على الدعم من السلطات إضافة إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي بترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رئيسية لتصنيع الأغذية والمشروبات في المنطقة، حيث رصدت المجموعة خطة عمل تبدأ بتشكيل قاعدة بيانات من خلال جمع المعلومات الدقيقة والموثوقة، على غرار تقرير قطاع الأغذية، ثم تعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة والشركاء الاستراتيجيين في القطاع.

وقال صالح لوتاه رئيس مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات «يعد قطاع الأغذية والمشروبات من أهم مصادر الدخل اقتصادياً لأنه ذو ثقل وتأثير كبير على نشاط الأسواق. ومن هذا المنطلق، تسعى مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات إلى التصدي بفعالية للتحديات والاستفادة المباشرة من أهم الفرص المتاحة في القطاع من خلال تقسيمه إلى قطاعات فرعية أصغر، وجمع الخبراء وصانعي القرار والمهنيين من القطاعات الفرعية لمناقشة الأهداف الاستراتيجية ووضع الرؤى والحلول المثلى لبناء مستقبل واعد القطاع».

وأكد لوتاه أن سلسلة الاجتماعات والأنشطة المخصصة للمسؤولين وصناع القرار في قطاع الأغذية تتيح الاستفادة من الخبرات المتراكمة ومشاركة المعرفة بطريقة هادفة ودقيقة، وأضاف «تمكنا من إطلاق ثلاث مبادرات ناجحة في عام 2017، وهي: تقرير الصناعات الغذائية، منصة الغذاء الإماراتية، وتنفيذ بروتوكول الحد من هدر الغذاء «إف إل دبليو» في دولة الإمارات، وبذلك مهدت المجموعة الطريق لتوجيه القطاع في السنوات المقبلة، كما وضعت رؤية استراتيجية واضحة لذلك».

وتتضمن أجندة الاجتماعات استضافة رواد أعمال من جهات من القطاع الخاص لمناقشة كل قطاع غذاء فرعي على حدة ومناقشة مخرجات تقارير الأغذية والعمل على وضع خطة عمل مشتركة من خلال ورشات العمل التي تنظمها المجموعة في وقت لاحق.