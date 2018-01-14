«الأغذية والمشروبات» تنظم اجتماعات لصناع القرار

دبي (الاتحاد)
تنظم مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات سلسة لقاءات واجتماعات وورش عمل تجمع صناع القرار بقطاعات الأغذية الفرعية بالدولة، ضمن جهود المجموعة لتعزيز أواصر التعاون وتوسيع شبكة العلاقات بين أصحاب المصلحة والمعنيين من القطاعات.
ومن المقرر عقد اللقاءات التعريفية في الأسبوعين الثاني والثالث من يناير الجاري، فيما ستنطلق ورش العمل مع بداية فبراير 2018، ويقدمها خبراء من مجموعتي «نيلسن» و«مهندسي منصة الأغذية الإماراتية».
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وقال صالح لوتاه رئيس مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات «يعد قطاع الأغذية والمشروبات من أهم مصادر الدخل اقتصادياً لأنه ذو ثقل وتأثير كبير على نشاط الأسواق. ومن هذا المنطلق، تسعى مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات إلى التصدي بفعالية للتحديات والاستفادة المباشرة من أهم الفرص المتاحة في القطاع من خلال تقسيمه إلى قطاعات فرعية أصغر، وجمع الخبراء وصانعي القرار والمهنيين من القطاعات الفرعية لمناقشة الأهداف الاستراتيجية ووضع الرؤى والحلول المثلى لبناء مستقبل واعد القطاع».
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وتتضمن أجندة الاجتماعات استضافة رواد أعمال من جهات من القطاع الخاص لمناقشة كل قطاع غذاء فرعي على حدة ومناقشة مخرجات تقارير الأغذية والعمل على وضع خطة عمل مشتركة من خلال ورشات العمل التي تنظمها المجموعة في وقت لاحق.