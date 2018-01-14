«أكوا باور» أول منتج للطاقة يعتمد عملة «سولار كوين»

دبي (الاتحاد)

اعتمدت شركة «أكوا باور» عملة «سولار كوين»، وهي برنامج مكافآت عالمي لتوليد الكهرباء الشمسية، وهذه هي المرة الأولى التي تعتمد فيها شركة منتجة للطاقة نظام «سولار كوين» المتكامل، وسيوفر اعتماد الرموز الرقمية لشركة «أكوا باور» عن كل ميجاواط يتم إنتاجه من الطاقة الشمسية، وسيلة بديلة للدفع مقابل السلع والخدمات.

ويعتمد نظام «سولار كوين» على الأصول الرقمية لتقنية «بلوك تشين» (Blockchain)، وهي عملة مصممة لتسريع الانتقال إلى تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتهدف العملة الافتراضية المشار إليها بالطاقة إلى تحفيز إنتاج الطاقة الشمسية عن طريق جمع النقود الرقمية عن عملية توليد الكهرباء الشمسية، حيث يحصل منتجو الطاقة على رموز رقمية بمعدل 1 «سولار كوين» لكل 1 ميجاواط ينتجونه من الطاقة الشمسية.

وتعد سولار كوين عملة عالمية لامركزية ومستقلة عن أي حكومة. وسيتم مكافئة أكوا باور من خلال الـ«سولار كوين» لمساعدتها في تقليل انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون من خلال إنتاج الطاقة الشمسية. و«سولار كوين» عملة افتراضية، مثل الـ«بيتكوين»، وتربط على وجه التحديد صرف العملات الرقمية بالطاقة الشمسية المنتجة، وهذا سيؤثر بشكل عملي وفريد على الاستدامة البيئية.

وتستخدم الـ«سولار كوين» تقنية بلوك تشين منخفضة الكربون تدعى نظام «Proof of Stake»، ويعني المصادقة على التحويلات وفقاً للكتلات التي لها كمية كبيرة من العملات، وذلك للحفاظ على نظام المصدر المفتوح. وتعتمد خوارزمية نظام «Proof of Stake» طاقة أقل بكثير من الطرق المستخدمة في العملات الافتراضية الأخرى.

مع زيادة سعر عملة الـ«سولار كوين» من خلال إقبال المزيد من المستخدمين على اعتمادها لتمثيل القيمة والمعاملات، فإن الطلب على الـ«سولار كوين» يمكن أن يصبح مصدراً لإيرادات إضافية وذات الصلة لمنتجي الطاقة الشمسية، ما يؤدي إلى تحفيز مستثمري الطاقة الشمسية لتوليد المزيد من الكهرباء. وقال بادي بادماناثان، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة: «نبحث دائماً عن طرق لتبني تقنيات جديدة لإضافة القيمة وخفض التكلفة في كل ما نقوم به، وقد رأينا أن تقنية بلوك تشين توفر فرصة غير مستغلة حتى الآن في قطاع توليد الكهرباء، فنحن الآن قادرون من خلال عملة «سولار كوين» على الاستفادة من تقنية بلوك تشين لخلق القيمة من توليد الطاقة المتجددة، وباعتبار أن شركة أكوا باور هي من شركات الطاقة الأولى التي تعتمد الـ«سولار كوين»، نحن فخورون بالاستفادة من النمو السريع لقدراتنا في توليد الطاقة الشمسية لتسريع استخدام هذه العملة في الوقت المناسب لزيادة تخفيض تكلفة الطاقة الشمسية من خلال القيمة التكميلية». وقال نيكولاس غوجيرتي، مؤسس عملة «سولار كوين»: «يوفر تقديم هذه العملة لمنتجي الطاقة الشمسية مثل شركة أكوا باور حافزاً لمواصلة الاستثمار في الطاقة الشمسية، ونأمل أن نرى المزيد من الشركات التي تعتمد عملة «سولار كوين» في المنطقة، لنتمكن من بناء مجتمع قوي وتحفيز سوق عالمية للاستثمار في الطاقة المتجددة».