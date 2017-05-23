سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بشأن إنشاء نادي الشارقة الرياضي

الشارقة (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بشأن إنشاء نادي الشارقة الرياضي.

ونص المرسوم الأميري رقم /‏‏ 24 /‏‏ لسنة 2017 على أن تُنشأ في الإمارة مؤسسة متخصصة بالشؤون الرياضية تسمى: «نادي الشارقة الرياضي»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتتبع مجلس الشارقة الرياضي، على أن يكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز أن ينشئ له فروعاً داخل مدينة الشارقة بقرار من مجلس إدارة النادي.

وبحسب مواد المرسوم، يهدف النادي إلى خدمة القطاع الرياضي من الجوانب كافة، وتطوير الرياضة في الدولة بشكل عام، والإمارة بشكل خاص، وإبراز دور الرياضيين في المحافل، والوصول إلى المنافسات الإقليمية والعالمية، وتشجيعهم على المشاركة في الرياضات المختلفة، وترسيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة الإدارية للرياضة في الإمارة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير رأس المال البشري في مجال الرياضة، وتنشئة جيل مؤهل من القيادات الرياضية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية، والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها، وترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها، وتعزيز ممارسة الرياضة، وخلق بيئة رياضية محفزة، تساهم في تطويرها، وتعزيز مكانة الإمارة على مستوى الدولة وخارجها باعتبارها وجهة لممارسة الألعاب الرياضية، والمساهمة في تطوير التشريعات المتصلة بالشأن الرياضي في الإمارة، وتقديم وتشجيع المبادرات الرامية لتطوير الألعاب الرياضية على مستوى الدولة والإمارة، وإقامة علاقات رياضية مع مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية المحلية والعالمية في إطار سياسات الدولة وتوجهها في هذا الشأن.

ويكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه، وكما حدد المرسوم، ممارسة الاختصاصات الآتية: