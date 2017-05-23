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الصين وروسيا تطلقان مشروع صناعة طائرة ركاب كبيرة لمنافسة «بوينج» و«إيرباص»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 23 مايو 2017

شنغهاي (أ ف ب)

أطلقت روسيا والصين، أمس، مشروعاً طموحاً لتطوير طائرة ركاب قادرة على القيام برحلات طويلة لمنافسة شركتي «بوينج» الأميركية و«إيرباص» الأوروبية، بعد أسبوعين فقط على رحلة تجريبية الناجحة لأول طائرة ركاب كبيرة مصنوعة بالكامل في الصين. وأعلنت الشركة الصينية للطائرات التجارية «كوماك» والشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات «يو آي سي»، تأسيس شركة «كرياك» المشتركة التي أعلن عنها سابقا في شنغهاي. وكان مخطط لصناعة طائرة بجسم عريض تم الكشف عنه في يونيو الماضي عندما التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين، ونقلت وسائل إعلام صينية عن مسؤولين رسميين أن تكلفة المشروع تتراوح بين 13 و20 مليار دولار.

وقال رئيس «كوماك» جين جوانغلونغ في بيان، «تأسيس الشركة المشتركة يرمز إلى التقدم المهم الذي تم تحقيقه في مشروع طائرات الركاب الصينية الروسية ذات المدى الطويل والهيكل العريض».

وأضاف «سنتعامل بإخلاص مع الشركة الروسية، ونتوحد كشركة واحدة، ونجتهد لجعل المشروع نموذجاً للشراكة الصينية الروسية».

وحققت الصين في بداية مايو تقدماً رئيساً في مشروعها الطموح لمنافسة الشركات الرائدة في صناعة الطائرات في العالم مع نجاح الرحلة التجريبية في شانغهاي للطائرة الصينية «سي919» ذات الجسم الضيق.

وتتسع «سي919» إلى 168 راكباً، وهي مخصصة للرحلات القصيرة الفرعية، وتمثل عقوداً من العمل بعد تكليف حكومي لتقليص الاعتماد على طائرات بوينج وأيرباص. وتسيطر الشركتان الأوروبية والأميركية على السوق الصيني لطائرات الركاب الذي ينمو بشكل هائل. ... المزيد
     
 

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