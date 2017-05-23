شنغهاي (أ ف ب)

أطلقت روسيا والصين، أمس، مشروعاً طموحاً لتطوير طائرة ركاب قادرة على القيام برحلات طويلة لمنافسة شركتي «بوينج» الأميركية و«إيرباص» الأوروبية، بعد أسبوعين فقط على رحلة تجريبية الناجحة لأول طائرة ركاب كبيرة مصنوعة بالكامل في الصين. وأعلنت الشركة الصينية للطائرات التجارية «كوماك» والشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات «يو آي سي»، تأسيس شركة «كرياك» المشتركة التي أعلن عنها سابقا في شنغهاي. وكان مخطط لصناعة طائرة بجسم عريض تم الكشف عنه في يونيو الماضي عندما التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين، ونقلت وسائل إعلام صينية عن مسؤولين رسميين أن تكلفة المشروع تتراوح بين 13 و20 مليار دولار.

وقال رئيس «كوماك» جين جوانغلونغ في بيان، «تأسيس الشركة المشتركة يرمز إلى التقدم المهم الذي تم تحقيقه في مشروع طائرات الركاب الصينية الروسية ذات المدى الطويل والهيكل العريض».

وأضاف «سنتعامل بإخلاص مع الشركة الروسية، ونتوحد كشركة واحدة، ونجتهد لجعل المشروع نموذجاً للشراكة الصينية الروسية».

وحققت الصين في بداية مايو تقدماً رئيساً في مشروعها الطموح لمنافسة الشركات الرائدة في صناعة الطائرات في العالم مع نجاح الرحلة التجريبية في شانغهاي للطائرة الصينية «سي919» ذات الجسم الضيق.