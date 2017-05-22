الأسواق تحافظ على المسار الصاعد بدعم «الأسهم الصغيرة»

حاتم فاروق (أبوظبي)

حافظت مؤشرات الأسواق المحلية على مسارها الصاعد بنهاية جلسة أمس، مدعومة بمشتريات تمت على الأسهم الصغيرة في سوق دبي المالي، على الرغم من انحسار السيولة المتجهة إلى الأسهم القيادية، فيما شهدت الأسهم المدرجة بقطاع الاتصالات والبنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجعاً بعد تعرضها لعمليات جني أرباح من قبل المضاربين مع افتقاد السوق لمحفزات جديدة.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة أمس، نحو 451 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 350 مليون سهم، من خلال تنفيذ نحو 4714 صفقة.

وأنهي مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس على انخفاض طفيف نتيجة تراجع أداء الأسهم القيادية المدرجة بالسوق، مسجلاً نسبة تراجع بلغت 0.41% عند 4551 نقطة، بعدما تعامل مستثمرو السوق على أكثر من 48.4 مليون سهم، بقيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 112.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 992 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 30 شركة مدرجة، ارتفع منها 5 أسهم، وتراجعت أسعار 20 سهما، فيما ظلت أسعار 5 أسهم عند الإغلاق السابق.

وفي سوق دبي، نجح المؤشر العام للسوق في إنهاء الجلسة بالمنطقة الخضراء مستغلاً مشتريات مكثفة تمت على الأسهم الصغيرة، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.11% عند مستوى 4551 نقطة، بعدما تعامل مستثمرو السوق على أكثر من 302 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 338 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3722 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 34 شركة مدرجة، ارتفع منها 15 سهما، وتراجعت أسعار 15 سهماً، فيما ظلت أسعار 4 أسهم عند إغلاقها السابق.

وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن مستويات السيولة المتوافرة للتداول في أسواق المال، ظلت ضعيفة نسبياً خلال جلسة تداولات الأمس، مؤكداً أن انتهاء موسم الإفصاحات جعل المستثمرين ينتظرون محفزات تجعلهم يتخذون قرار الشراء والبيع في أسواق الأسهم، منوهاً بأن المضاربات مازالت تطال عددا من الأسهم المنتقاة. وأضاف الطه، أن المستثمرين في الأسواق المالية المحلية فضلوا المحافظة على مراكزهم المالية في ظل حالة من القلق والتوتر التي تسود الأسواق في الوقت الراهن، وهو ما جعل السيولة تتراجع إلى مستوى قياسي خلال الجلسات الماضية، متوقعاً ارتفاع حجم التداولات بعد ظهور محفزات جديدة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «إشراق العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية خلال جلسة أمس، مسجلاً 11.1 مليون سهم، بقيمة تداولات تجاوزت الـ 11.8 مليون درهم، بعدما أنهى السهم تعاملات الجلسة متراجعاً فلسا واحدا عن الإغلاق السابق عند 1.06 درهم. وجاء سهم «اتصالات» في مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة خلال الجلسة، مسجلاً قيمة تعاملات بلغت 42.2 مليون درهم، لينهي الجلسة على تراجع فلس واحد عن الإغلاق السابق عند مستوى 17.4 درهم.

وفي سوق دبي المالي، تصدر سهم «الاتحاد العقارية» قائمة الأسهم النشطة بالكمية والقيمة، مسجلاً كمية تداولات بلغت 50.5 مليون سهم، لتتخطى قيمة تعاملات مستثمري السهم أكثر من 47 مليون درهم، ليغلق الجلسة مرتفعاً بنسبة 1.73% عند 0.941 درهم.