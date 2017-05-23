القمة الإسلامية الأميركية.. تحولات اقتصادية تحفز البيئة الاستثمارية والتصنيعية في الخليج

محمد شمس الدين (أبوظبي)

لم يكن يتوقع أحد من المراقبين أن تتبلور فكرة القمة العربية الإسلامية الأميركية كركيزة أساسية ذات رؤى استراتيجية لتؤتي ثمارها على كافة الصعد السياسية والاقتصادية، وكذلك الأيديولوجية، ولا سيما في الوقت الذي يشهد ضبابية في توقع مسارات الاقتصاد العالمي وترقب العديد من الدوائر والمؤسسات الاقتصادية.

يصعب وللوهلة الأولى، استيعاب الحجم الضخم لقيمة الاتفاقيات التي وقعتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على الصعيد الاقتصادي والتي تتجاوز 400 مليار دولار، بما فيها أيضاً صفقات الأسلحة التي تواكب معها تقديم، دعم أميركي، يعزز طموح المملكة لنحو قدراتها التصنيعية في هذا المجال الحيوي، فضلاً عن الشراكات المثمرة للجانبين في مجالات حيوية وذات قيمة اقتصادية مضافة لمسيرة الاقتصاد السعودي الذي ارتدى عباءة جديدة منذ أبريل الماضي، ضمن رؤية المملكة 2030، ونبحث هنا تأثيرات تلك الشراكة الاستراتيجية على صعيد القدرات الاقتصادية ومسيرة التنمية في بلدان المنطقة.

تؤكد بديهيات علم الاقتصاد والتنمية، دوماً أن الدولة التي تشهد تقدماً اقتصادياً وطفرة في معدلات التنمية، لاسيما عبر تعزيز شراكتها العالمية مع اقتصاديات كبرى عالمية، إذ ينتقل تأثير هذه الصفقات إلى الدول المجاورة.

وبالنظر إلى حجم وقدرات دولة ريادية على الصعد كافة في منطقة الشرق الأوسط وهي المملكة العربية السعودية، والتي تعد أكبر اقتصاد عربي، وقياساً أيضاً لدورها الفاعل في الاقتصاد العالمي سواء من جهة كونها أكبر منتج للنفط في العالم، حيث تضطلع دوماً بتعبيد وتهيئة الظروف لضمان الاستقرار النفطي العالمي، أو حتى قياساً لكونها من ضمن مجموعة العشرين كأكبر اقتصاديات العالم. فإن علينا أن نتطلع للنتائج المثمرة الذي سيحققها التقارب والشراكة التاريخية بين كل من المملكة، والولايات المتحدة، لا سيما وأن القمة اتسمت برؤية شمولية لمعالجة كافة الثغرات التي تعزز استقرار وتقدم دول المنطقة. ولم تقف حصراً على مسايرة وتعزيز شراكة اقتصادية فقط، بل شملت النواحي كافة بما يعزز مسيرة الاقتصاد الشمولي الذي تحرص على ترسيخه المملكة انطلاقاً من مكانتها ورؤية قيادتها وتواكباً مع الرؤى الثاقبة لقادة وحكام دول مجلس التعاون الخليجي.