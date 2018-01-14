إماراتيات يقتحمن التجارة بلا وسطاء

ريم البريكي (أبوظبي)

استطاعت المرأة الإماراتية في الفترة الأخيرة كسر حاجز المنقود (الذي يتعرض إلى النقد)، في الوقوف على أعمالها ومتابعة عملية البيع والتعريف بمنتجاتها بنفسها، بعد أن كانت أغلبية النساء المواطنات يفضلن الوقوف خلف ستار أعمالهن، وتقديم عاملات من الجنسية الآسيوية مكانهن، وهو ما يكشف ارتفاع مستوى الوعي الكبير الذي وصلت إليه الإماراتية، وإدراكها بأهمية تواجدها على مشروعها بكل مراحله.

وقالت أديالي، مسؤولة في شركة سكون لتنظيم المعارض: «من خلال خبرة الشركة في مجال تنظيم المعارض، إن المرأة الإماراتية أصبح لها اليوم دور كبير في مجال العمل الاستثماري، وانخرطت في السوق وأخذت مساحة واسعة في هذا المجال.

وأضافت أديالي: «أن شخصية المرأة الإماراتية في الأصل التواضع، كما تتمتع بشخصية قوية الإرادة، فلا يوجد لدى المرأة الإماراتية أي تراجع أو تفكير أنها تستغني عن أعمالها اليدوية والتراثية مثال الأكلات الشعبية الإماراتية وعمل المباخر وشنط الدلال وصنع اللبان والعطور العربية من الزيوت، بالإضافة لتفصيل الكندورة الإماراتية، وإكسسوارات الذهب مثل المرتعشة والبزار الإماراتي والكثير من المشغولات».

وتجذب أم حمد، عملاء مركز التسوق الذي يقع به محلها بطريقتها الجميلة في التسويق فتجدها ترحب بالنساء وتدعوهم لتجربة العطور والدخون الذي تقوم بنفسها بتصنيعه، مؤكدة أن جودة منتجاتها كانت كفيلة بتكوين قاعدة كبيرة من العملاء الدائمين لمحلها، مضيفة أن السلع وإن تشابهت فهي تخضع لاختلاف الخلطات وتميز صانعها بخلطاته الخاصة.