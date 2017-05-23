الرمية القاتلة

واشنطن (أ ف ب)

فاجأ بوسطن سلتيكس مضيفه كليفلاند كافالييرز حامل اللقب، وألحق به الهزيمة الأولى في «البلاي أوف» هذا الموسم، بثلاثية قاتلة في اللحظات الأخيرة لإيفري برادلي، ليفوز في المباراة الثالثة في نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 111-108.

وقلص بوسطن الفارق مع كليفلاند في السلسلة إلى 1-2، بعدما كان وصيف 2015 وبطل 2016 قد فاز في المباراتين الأوليين على أرض بوسطن، واقترب بشكل كبير من بلوغ النهائي (يتأهل الفريق الذي يسبق منافسه للفوز في أربع مباريات من سبع ممكنة).

إلا أن كليفلاند سقط من عل في المباراة الأولى على أرضه في نهائي الشرقية (نصف نهائي الدوري)، بعدما هيمن على الشوط الأول، ووسع الفارق الى 21 نقطة قبل في الربع الثالث.

وفقد لاعبو كليفلاند التركيز في الربع الأخير وتعرضوا لأول خسارة، بعدما حققوا انتصارين متتاليين جعلا طريقهم يبدو سهلاً إلى النهائي الذي يتوقع أن يكون تكراراً لنهائيي الموسمين الماضيين، إذ إن جولدن ستايت ووريرز (وصيف 2016 وبطل 2015) يتقدم بنتيجة 3-صفر على سان انتونيو سبيرز في نهائي المنطقة الغربية.