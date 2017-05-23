8 مجموعات في «رمضانية حميد بن عمار»

عجمان (الاتحاد)

أجرت اللجنة المنظمة لبطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي التي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية، قرعة البطولة التي يشارك فيها 32 فريقاً تم توزيعها على 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ 16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب حتى النهائي، وتم اعتماد تسجيل 12 لاعباً في كل فريق، ويشارك في الملعب 6 لاعبين بمنْ فيهم حارس المرمى.

وضمت المجموعة الأولى فرق الشزاوي، أدنوك للتوزيع «ب»، الخبير للعقارات، والأميري، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الحقوق الدولية، بنفيكا، دريم تيم، والإتي، وضمت الثالثة فرق الموعود، مطعم مرسى عجمان، الجوكر، والهلال، وضمت الرابعة فرق بزلنك للعقارات، رابطة نادي الوحدات، الفهود، والجسور للرياضة، وضمت الخامسة أيس أيج، برشلونة، شباب الإمارات، وشباب عجمان، وضمت السادسة فرق حواء فاكتوري، أدنوك للتوزيع «أ»، شباب أفريقيا، والملكي، فيما ضمت السابعة فرق أكاديمية صقر الرياضية، يوفينتوس، الدفاع المدني، وعجمان يونايتد، والثامنة فرق الريان، الجسور لتجارة مواد البناء، أف 3، والتنافس.

ووقفت اللجنة على وضع اللمسات النهائية على انطلاقة النسخة الخامسة أول شهر رمضان المبارك في ملاعب الجمعية في مشيرف، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الجمعية وحضره يحيى خلف المطروشي مدير البطولة، وأعضاء اللجنة المنظمة.

وكانت اللجنة المنظمة قد اطلعت على الترتيبات الخاصة بانطلاقة البطولة بداية الشهر الكريم تحت شعار «عام الخير في شهر الخير».

وأكد يحيى خلف المطروشي أن جميع الترتيبات تم تأمينها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وعلى رأسهم حكام اتحاد كرة القدم الذين يديرون المباريات، كما تم رفع جوائز نسخة هذا العام، حيث ينال البطل 40 ألف درهم والثاني 30 ألفاً والثالث 20 ألفاً والرابع 10 آلاف درهم، كما تم رصد جوائز نقدية وعينية لأفضل اللاعبين وإداري ومدرب والفريق المثالي.

وأضاف: زيادة عدد الفرق في نسخة هذا العام تبشر بنجاح البطولة، من واقع الرغبة الكبيرة للمشاركة وحرص معظم الشباب على الوجود في النسخة الرابعة.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة تضم أحمد حسن الفورة رئيساً، محمد جبر الشامسي نائباً للرئيس، يحيى خلف المطروشي مديراً للبطولة، وسلطان الوحشي رئيساً للجنة الفنية.