طيران الإمارات تدشن رحلة بوينج «777-300 إي آر» في مطار جنيف

جنيف(وام)

شارك عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، في حفل مكتب طيران الإمارات في جنيف للتدشين الرسمي لرحلة طائرة من طراز بوينج «777-300 إي آر» في مطار جنيف.

وثمن الزعابي مبادرة طيران الإمارات بجعل هذه الطائرة التجارية النفاثة تحمل صورة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وشعار «عام زايد 2018»، وذلك تنفيذا للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2018 «عام زايد»، تجسيدا للإرث الإنساني والقيادي للأب المؤسس، وتخليدا لمرور مائة عام على ميلاد القائد الحكيم المُلهم.

وعبّر السفير عن فخره واعتزازه بالمرتبة المتقدمة التي يحتلها طيران الإمارات ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل في العام بأسره، حيث تُسيّر الشركة أكثر من 3,600 رحلة أسبوعيا من مركزها في مطار دبي الدولي، إلى أكثر من 140 مدينة في 81 دولة عبر قارات العالم.

وأكد أن هذه الإنجازات لم تأت من فراغ بل هي نتاج للسياسة الحكيمة التي وضع أسسها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسار على نهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، والتي تهدف إلى تحقيق مجتمع متماسك، ونظام تعليمي عالي الجودة، ونظام صحي للجميع، واقتصاد تنافسي، ونظام قضائي عادل، وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.

وشدد على أن هذه السياسة الحكيمة للدولة كان لها الأثر الإيجابي المباشر على كل مؤشرات التنمية، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي للدولة بلغ 440 مليار دولار أميركي في عام 2017.

وعلاوة على ذلك، فإن دولة الإمارات هي الشريك الاقتصادي الأول في العديد من البلدان مثل سويسرا وألمانيا والصين والمملكة المتحدة وجمهورية كوريا والهند.

وقال إنه بفضل القيادة الحكيمة تم إطلاق برنامج الفضاء الوطني لدولة الإمارات في عام 2015، وخطة الإمارات المئوية لعام 2071، التي تهدف إلى جعل الإمارات واحدة من أفضل الدول في العالم.شارك في الحدث مسؤولون من حكومة جنيف ومديرو عدد من الشركات السويسرية، فضلاً عن ممثلي عدد من المنظمات الدولية ومكاتب الرحلات العالمية والذين قاموا بجولة داخل الطائرة.