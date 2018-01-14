دبي(الاتحاد)

أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي بوصفها الذراع المالية لحكومة دبي، أنها بدأت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نظم تخطيط الموارد الحكومية التي تخدم أكثر من 60 جهة حكومية في الإمارة.

وتمكنت مؤسسة حكومة دبي الذكية باعتبارها الذراع التقنية لدبي الذكية من تطوير نظام مختص ضمن نظم تخطيط الموارد الحكومية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ويأتي هذا الإعلان بناء على مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للضريبة، وفي ضوء استكمال «مالية دبي» لدورها المتميز كجهة حكومية معنية بإدارة المال العام في الإمارة ومن واقع مسؤولياتها كجهة مسؤولة عن التعامل مع منظومة الضرائب الاتحادية.

وأكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أهمية دور دائرة المالية فيما يخص منظومة الضرائب الاتحادية، قائلاً إنه دور مستدام ومتطور لا يقف عند حدود التطبيق ونقل المعرفة الضريبية لموظفي الجهات الحكومية.