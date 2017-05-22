«التربية» تعمم الجدول الزمني المعدل 40 دقيقة الحصة الدراسية في رمضان



تاريخ النشر: الإثنين 22 مايو 2017 دينا جوني (دبي) عممت وزارة التربية والتعليم الجدول الزمني لشهر رمضان للحصص الدراسية في جميع المدارس الحكومية. ويبدأ الدوام المدرسي في رمضان في التاسعة صباحاً في مدارس الإناث، وينتهي مع الحصة السابعة في الساعة 2 و15 دقيقة. وفي مدارس الذكور، يبدأ الدوام الساعة الثامنة صباحاً وينتهي الساعة 1:15 دقيقة. ووفقاً للتعميم سيقتصر زمن الحصة الدراسية على 40 دقيقة، وسيتم إلغاء الطابور الصباحي، مع الحفاظ على فاصل زمني 5 دقائق بين الحصص الدراسية، فيما سيتم تخصيص 5 دقائق من الحصة الأولى للنشيد الوطني. وسيتم توقيف جميع حصص الأنشطة بدءاً من 28 مايو المقبل. وأكدت الوزارة في تعميمها على الإدارات المدرسية ضرورة التقيُّد بالجدول المعدَّل بما تقتضيه مصلحة الطالب والميدان التربوي. الطلبة يبدون ارتياحهم لامتحان الرياضيات