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الهيئة شريك استراتيجي لـ «طاقة المستقبل» و «المياه»

«كهرباء أبوظبي» تكشف عن أكبر مشروع عالمي لتحلية المياه
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تاريخ النشر: الأحد 14 يناير 2018

أبوظبي(الاتحاد)

تعلن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة، طلبا لإبداء الاهتمام لأكبر مشروع لتحلية المياه على مستوى العالم لإنتاج 200 مليون جالون من المياه يومياً بتقنية التناضح العكسي في منطقة الطويلة، والذي سيمثل أكبر مشروع لتحلية المياه على مستوى العالم.

ويتضمن الإعلان دعوة كافة الائتلافات والمطورين لإبداء الاهتمام لتنفيذ هذا المشروع وفقا لنموذج المنتج المستقل الذي تطبقه الهيئة ضمن برنامج الخصخصة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث ستمتلك الهيئة نسبة 60% من أسهم المشروع، في حين سيمتلك المطوِّر من القطاع الخاص نسبة 40% المتبقية، وذلك بهدف تأمين ضمان إمداد المياه الصالحة للشرب في إمارة أبوظبي ودعم المبادرات الحكومية الرامية إلى خفض التكاليف في القطاع من خلال استخدام تكنولوجيا التناضح العكسي ذات الكفاءة والتنافسية العالية، التي تسهم في تقليل الحاجة إلى توليد الكهرباء في الشتاء من التوربينات ذات الدورة المركبة التي تعمل بالغاز وتقليل تكاليف الوقود في القطاع بشكل كبير، حيث تستطيع تقنية التناضح العكسي تحلية المياه دون الحاجة لتشغيل محطة الإنتاج المشترك.

وتعتبر هذه الخاصية ميزة اقتصادية توفرها مرونة التناضح العكسي بحيث تساعد في ترشيد استهلاك الغاز في فصل الشتاء وتخفض التكلفة الكلية.

ويتضمن هذا المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وتملك محطة لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي بسعة إنتاج 200 مليون جالون من المياه يومياً من القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى البنية التحتية ذات الصلة، في مجمع الطويلة للماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، على بعد نحو 45 كم شمال أبوظبي.

وتشارك الهيئة ومجموعة شركاتها كشريك استراتيجي للقمة العالمية للمياه 2018 والقمة العالمية لطاقة المستقبل 2018 الذي تستضيفه «مصدر» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير في مركز أبوظبي للمعارض، والذي يلتقي فيه نخبة متميزة من الخبراء وصناع القرار لبحث ومناقشة التحديات التي تواجه العالم في استدامة الطاقة والمياه من خلال منصة متطورة تعكس اهتمام الحكومة الرشيدة بقطاع الماء والكهرباء في الإمارة والتخطيط لمستقبل القطاع بما يضمن تحقيق استدامة تأمين الإمدادات الحالية والمستقبلية. ... المزيد
     
 

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