«كهرباء أبوظبي» تكشف عن أكبر مشروع عالمي لتحلية المياه

أبوظبي(الاتحاد)

تعلن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة، طلبا لإبداء الاهتمام لأكبر مشروع لتحلية المياه على مستوى العالم لإنتاج 200 مليون جالون من المياه يومياً بتقنية التناضح العكسي في منطقة الطويلة، والذي سيمثل أكبر مشروع لتحلية المياه على مستوى العالم.

ويتضمن الإعلان دعوة كافة الائتلافات والمطورين لإبداء الاهتمام لتنفيذ هذا المشروع وفقا لنموذج المنتج المستقل الذي تطبقه الهيئة ضمن برنامج الخصخصة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث ستمتلك الهيئة نسبة 60% من أسهم المشروع، في حين سيمتلك المطوِّر من القطاع الخاص نسبة 40% المتبقية، وذلك بهدف تأمين ضمان إمداد المياه الصالحة للشرب في إمارة أبوظبي ودعم المبادرات الحكومية الرامية إلى خفض التكاليف في القطاع من خلال استخدام تكنولوجيا التناضح العكسي ذات الكفاءة والتنافسية العالية، التي تسهم في تقليل الحاجة إلى توليد الكهرباء في الشتاء من التوربينات ذات الدورة المركبة التي تعمل بالغاز وتقليل تكاليف الوقود في القطاع بشكل كبير، حيث تستطيع تقنية التناضح العكسي تحلية المياه دون الحاجة لتشغيل محطة الإنتاج المشترك.

وتعتبر هذه الخاصية ميزة اقتصادية توفرها مرونة التناضح العكسي بحيث تساعد في ترشيد استهلاك الغاز في فصل الشتاء وتخفض التكلفة الكلية.

ويتضمن هذا المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وتملك محطة لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي بسعة إنتاج 200 مليون جالون من المياه يومياً من القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى البنية التحتية ذات الصلة، في مجمع الطويلة للماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، على بعد نحو 45 كم شمال أبوظبي.