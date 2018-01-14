نبحث مع «مبادلة» إنشاء أكبر مخزن للطاقة في ويست فيرجينيا

بسام عبد السميع (أبوظبي)

أعرب دان برويليت نائب وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية عن ثقة الحكومة الأميركية في قدرة الاقتصاد الإماراتي على الاستمرار بقوة وبصورة مشرقة خلال الفترة المقبلة، مشيراً، خلال حوار مع الاتحاد أمس في أبوظبي، على هامش مشاركته في منتدى الأطلسي للطاقة، إلى إجرائه مباحثات مع شركة مبادلة في أبوظبي، لإنشاء أكبر مخزن للطاقة في منطقة أبالاشيان بولاية ويست فيرجينيا، ضمن التعاون المشترك بين الولايات المتحدة الأميركية والإمارات في قطاع الطاقة.

وقال برويليت: «أجريت عدة لقاءات مع مسؤولين ووزراء في الإمارات خلال اليومين الماضيين للبناء على الاتفاق الذي وقعته الحكومة الأميركية مع الإمارات في ديسمبر الماضي» - حسب تعبيره - لافتاً إلى أن رؤية 2030 و2050 رؤية مميزة جداً وتشمل جميع مصادر الطاقة.

وأكد عدم توقيعه أي اتفاق جديد بين أميركا والإمارات في قطاع الطاقة خلال تواجده للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الأطلسي الذي اختتم فعالياته أمس، لافتاً إلى وجود تشابه كبير بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في استراتيجية الطاقة، ما يضع احتمالات كبيرة لمزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة في مختلف قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة والبديلة.

وتابع برويليت: «إن دولة الإمارات تتميز بالرؤية المستقبلية الواضحة للطاقة المتجددة في إطار التنويع الاقتصادي»، مشيداً باستضافة أبوظبي لفعاليات الدورة الثانية لمنتدى الأطلسي، حيث تجمع الإمارات بين إنتاج الوقود الأحفوري، الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج رائد لقطاع الطاقة.