العبادي: لم نحارب الديكتاتورية لتحكمنا العصابات



تاريخ النشر: الإثنين 22 مايو 2017 بغداد (الاتحاد) شنَّ رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، هجوماً على الميليشيات المسلحة، منتقداً الانتهاكات التي ترتكبها. واتهم العبادي عصابات لم يسمها بأنها تريد خطف العراق، وبأنها تحتال على الشعب «بحجة الدفاع عن المذهب، حسب قوله. وجدد العبادي انتقاداته المبطنة لبعض العناصر المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي، قائلاً: «لن نسمح لمن يريد إضعاف الدولة والمجتمع، ويقوم بالخطف لمجرد أن تخالفه الرأي». وتساءل العبادي: «هل قتال أبطالنا ومحاربة الديكتاتورية من أجل أن تحكمنا عصابات؟». وكان العبادي قال قبل أيام، في إشارة إلى بعض الفصائل المسلحة، إن عناصرها «يخطفون الناس ويريدون المشاركة في الانتخابات».