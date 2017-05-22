تدشين الحملة الترويجية للسباق العالمي للسيارات الكلاسيكية

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
دشنت اللجنة المنظمة لسباق رأس الخيمة العالمي للسيارات الكلاسيكية الذي تستضيفه الإمارة العام المقبل، الحملة الترويجية للحدث من المدن الإيطالية ونادي مليميليا للسباقات والمتحف الخاص بالسيارات الكلاسيكية.
كما عقدت لقاءات مكثفة مع المسؤولين في الدوائر المختصة بالترويج السياحي ونجوم المجتمع، وقدمت الدعوات للفعاليات المختلفة في إطار الجهود الرامية لدعم السياحة الرياضية، بالإضافة للنجمين الرياضيين ماريو بالوتيلي وربيرتو باجيو، خصوصاً أن الحدث المرتقب يلقى الدعم والرعاية من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.
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ووصف الطنيجي السباق العالمي للسيارات الكلاسيكية بأنه يمثل محطة مهمة في إمارة رأس الخيمة في ظل توافر جميع الظروف التي تدعم نجاحه وذلك بالحديث عن المنشآت والبنية التحتية، خصوصاً أن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة يدعم نجاحه، مضيفاً أن الاجتماعات التي شهدتها مدينة فينسيا كانت مثمرة للغاية.
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وكشف عبدالرحمن الطنيجي عن وصول وفد من الخبراء في تنظيم سباقات السيارات الكلاسيكية إلى الدولة يضم 50 خبيراً للاطمئنان إلى الترتيبات وتحديد المسارات من البداية وإلى النهاية، موضحاً أن هناك سيارات كلاسيكية باهظة الثمن ستشارك في السباق ضمن الـ50 سيارة المقررة من أوروبا، علماً بأن العدد الكلي للسيارات الكلاسيكية يصل إلى 100 سيارة نصفها من داخل الدولة.