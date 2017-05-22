4 ميداليات حصيلة بعثتنا والقوى تختتم مشاركة الإمارات

أحمد جمال الدين (باكو)

يسدل الستار اليوم على فعاليات النسخة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي التي استضافتها العاصمة الأذرية باكو، بمشاركة ما يقارب 6000 رياضي من 54 دولة في 3 قارات.

وشاركت الإمارات بـ25 رياضياً في 8 ألعاب هي الرماية، والجودو، وألعاب القوى، والتايكواندو، والكاراتيه، وكرة الطاولة، ورفع الأثقال، وألعاب أصحاب الهمم.

ونجحت 3 رياضات فقط من أصل 8 في تحقيق 4 ميداليات ملونة، إذ توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بالميدالية الفضية في رماية الإسكيت، كما نجح الرامي سيف بن فطيس في حصد برونزية ذات المسابقة، فيما توج إيفان رومانكو ببرونزية وزن تحت 100 كغ في الجودو، وأهدت علياء سعيد عداءة منتخبنا لألعاب القوى الميدالية الأخيرة بفوزها ببرونزية سباق 10 آلاف متر سيدات.

واختتمت أمس الأول مشاركاتنا في الدورة، حيث حل سعود الزعابي عداء فريقنا الوطني في المركز العاشر بزمن وقدره 3:58:95 دقيقة في سباق 1500 متر، الذي أقيم وسط أجواء ممطرة، وذلك بعد تأهله إلى المرحلة النهائية وتحطيمه رقمه الشخصي الأخير بالمغرب بفارق 11 ثانية عن زمنه في أولمبياد ريو دي جانيرو الماضية، فيما حقق العداء البحريني الصديق ميخو المركز الأول والميدالية الذهبية بعدما قطع مسافة السباق بزمن 3:36:64 دقيقة، وأحرز العداء المغربي فؤاد الكام المركز الثاني والميدالية الفضية بعدما أنهى السباق بزمن 3:37:81 دقيقة، كما أحرز مواطنه إبراهيم كازوكي أيضاً المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 3:38:24 دقيقة.