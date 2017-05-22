اتحاد كلباء بطل كأس رئيس الدولة للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق اتحاد كلباء بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجودو، التي أقيمت أمس الأول، في ختام موسم اللعبة الذي أقيم برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، واحتضنته صالة الاتحاد بالمشرف.

وشهد الختام تتويج فريق الجزيرة بدرع التفوق العام لهذا الموسم إلى جانب لقب أفضل نادٍ، كما فاز أحمد فيصل النقبي من اتحاد كلباء بلقب أفضل لاعب في الموسم، وحارب جمعة من نادي الشارقة أفضل لاعب واعد، ونال جعفر النخلي مدرب اتحاد كلباء لقب أفضل مدرب.

وحقق اتحاد كلباء لقب البطولة التي شهدت مشاركة 20 فريقاً، بعد أن حصد 31 ميدالية ملونة منها 7 ميداليات ذهبية و8 فضيات و16 برونزية، ليحقق المركز الأول في البطولة التي وزع في ختامها 116 ميدالية.

وحل فريق الجزيرة في المركز الثاني برصيد15 ميدالية منها 7 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات، وجاء ثالثاً فريق الفجيرة للفنون القتالية برصيد 15 ميدالية منها 6 ذهبيات و5 فضيات و4 ميداليات برونزية، واحتل نادي الوحدة المركز الرابع برصيد 12 ميدالية منها 4 ذهبيات و3 فضيات و5 ميداليات برونزية.