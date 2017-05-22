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حصد 31 ميدالية في ختام موسم اللعبة

اتحاد كلباء بطل كأس رئيس الدولة للجودو
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تاريخ النشر: الإثنين 22 مايو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق اتحاد كلباء بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجودو، التي أقيمت أمس الأول، في ختام موسم اللعبة الذي أقيم برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، واحتضنته صالة الاتحاد بالمشرف.

وشهد الختام تتويج فريق الجزيرة بدرع التفوق العام لهذا الموسم إلى جانب لقب أفضل نادٍ، كما فاز أحمد فيصل النقبي من اتحاد كلباء بلقب أفضل لاعب في الموسم، وحارب جمعة من نادي الشارقة أفضل لاعب واعد، ونال جعفر النخلي مدرب اتحاد كلباء لقب أفضل مدرب.

وحقق اتحاد كلباء لقب البطولة التي شهدت مشاركة 20 فريقاً، بعد أن حصد 31 ميدالية ملونة منها 7 ميداليات ذهبية و8 فضيات و16 برونزية، ليحقق المركز الأول في البطولة التي وزع في ختامها 116 ميدالية.

وحل فريق الجزيرة في المركز الثاني برصيد15 ميدالية منها 7 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات، وجاء ثالثاً فريق الفجيرة للفنون القتالية برصيد 15 ميدالية منها 6 ذهبيات و5 فضيات و4 ميداليات برونزية، واحتل نادي الوحدة المركز الرابع برصيد 12 ميدالية منها 4 ذهبيات و3 فضيات و5 ميداليات برونزية.

وحل فريق الخليج في المركز الخامس برصيد 23 ميدالية، منها 3 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و15 برونزية، أما فريق الشارقة احتل المركز السادس برصيد 8 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات، وجاء فريق وزارة التربية والتعليم الحصان الأسود بالمركز السابع والذي يعتبر إنجازاً، مقارنة بفترة تكوين الفريق الذي يعد نتاج مخرجات الأولمبياد المدرسي، وقد نجح الفريق الواعد ومن خلال أول مشاركة له في الفوز بذهبيتين و4 فضيات و16 ميدالية برونزية، وحل فريق نادي الظفرة ثامناً برصيد 10 ميداليات، منها ذهبية واحده و6 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية، وفي المركز التاسع فريق مدرسة المهارات برصيد 4 ميداليات، منها ذهبية و3 برونزيات. ... المزيد
     
 

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