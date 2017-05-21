«كلاود كومبيوتينج» يتوج بسباق بريكنس ستيكس

محمد حسن (دبي)

توج الجواد «كلاود كومبيوتينج» بلقب النسخة 142 لسباق بريكنس ستيكس للفئة الأولى لمسافة 1800 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 1.2 مليون دولار، بمضمار «بيملكو» في بالتيمور.

وشهد السباق الذي يعتبر الجولة الثانية من التاج الثلاثي الأميركي، أكثر من 140 ألف شخص، واستطاع الجواد «كلاود كومبيوتينaج» بإشراف المدرب تشاد براون وبقيادة خافير كاستيلانو، أن يقطع مسافة السباق بزمن قدره 1:55:98 دقيقة، متفوقاً بفارق رأس عن «كلاسيك امباير»، فيما حل في المركز الثالث «سينير انفستمنت».

فيما حل في مركز متأخر «أولوايز دريمينج»، الفائز بلقب الجولة الأولى للتاج الثلاثي الذي كان يحلم بأن يواصل الانتصارات والذهاب بعيداً في سبيل تحقيق الإنجاز التاريخي بالحصول على لقب التاج الثلاثي.

وتعتبر منافسات التاج الثلاثي للخيول المهجنة الأصيلة سلسلة من السباقات التي تُجرى سنوياً في الولايات المتحدة الأميركية، تتضمن ثلاثة سباقات للخيول من عمر ثلاث سنوات، وتستغرق زمناً قدره خمسة أسابيع من شهري مايو ويونيو.

ويتطلب الفوز بالتاج الثلاثي الفوز أولاً بديربي كنتاكي، وطوله ميل وربع الميل، ويعرف هذا السباق في الولايات المتحدة بأنه سباق الدقيقتين الأكثر إثارة، كما يعرف باسم سباق الورود، بسبب طوق الورود الذي يزين عنق الفائز بالسباق.

يليه في المحطة الثانية سباق «بريكنيس ستيكس» على مضمار «بيملكو» في بالتيمور، ثم تأتي المحطة النهائية، وفيها سباق «بلمونت» في نيويورك، والذي تقدر مسافته بميل ونصف الميل، ويأتي بعد خمسة أسابيع من سباق ديربي كنتاكي، وبعد ثلاثة أسابيع من سباق بريكنيس.