مـاريـا بنتـون تحلق بكأس بطولة «أم الإمارات» للسيدات

عصام السيد (مدريد)

حلقت الفارسة الإسبانية ماريا ألفاريز بنتون على صهوة الجواد «جي إم بوسيفالا» للملك والمدرب جوما بونتي ببطولة سباق كأس «أم الإمارات» للقدرة للسيدات لمسافة 120 كلم «نجمتين»، فيما توج الفارس بيرنانت كسيلاس فوريس على صهوة «أوجلين دو باريسال» لدينس بيسك ومدام ماريل ليمون بكأس ملك إسبانيا المفتوح للقدرة، واللذان أقيما أمس الأول ضمن فعاليات اليوم الختامي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (أبوظبي ـ مدريد ـ بروكسل) للتحدي للقدرة الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام بضاحية كمارما دو استرويلاس بالعاصمة الإسبانية مدريد برعاية رئيسة من مهرجان منصور بن زايد العالمي لسباقات الخيول العربية في نسخته التاسعة. يتضمن المهرجان الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار»، وكأس زايد، وكأس الوثبة ستاليونز، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية لأوسكار «أم الإمارات» بهوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين «ايفهرا»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (المفتوح) وكأس سمو «أم الإمارات» للقدرة للسيدات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وتمكنت الفارسة الإسبانية المتمرسة ماريا بنتون التي تألقت في اليوم الأول من خلال الفوز بسباق الماراثون لمسافة 160 كلم، من إضافة فوزها الثاني على التوالي وقطع المسافة الكلية لسباق كأس «أم الإمارات» للسيدات البالغ طوله 120 كلم في زمن وقدره 5:34:56 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 22.03 كلم في الساعة. وجاءت في المركز الثاني الفارسة سيلفيا يبرا ألتيمراس على صهوة «مافير هلسنكي» مسجلة زمناً قدره 5:50:30 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 21.05 كلم في الساعة، وحلت في المركز الثالث الفارسة آنا ماريا جارسيا على صهوة «هيشكيرو» مسجلة زمناً قدره 6:32:03 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 18.82 كلم في الساعة.

وتوج الفارس بيرنات كاسيلاس بلقب كاس ملك إسبانيا لمسافة 120 كلم، بعد أن قطع المسافة في 5:34:57 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 22.03 كلم في الساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس خوان كارلوس بانشيم على صهوة الجواد «أميركانو» مسجلاً زمناً وقدره 5:54:28 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 20.82 كلم في الساعة، وحل في المركز الثالث خافيير جارسيا كوريفو على صهوة «تونو» مسجلاً زمناً وقدره 5:59:02 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 20.55 كلم في الساعة.