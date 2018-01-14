الزيودي: مشاريع الطاقة المتجددة بالإمارات ساهمت في خفض تكاليف الإنتاج

سيد الحجار(أبوظبي)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن منطقة الخليج، وعلى الرغم من تصنيفها كأحد أكبر مناطق الاقتصاد النفطي عالميا، إلا أنها وعبر مجموعة من المشاريع التي أطلقتها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، سجلت المساهمة الأهم في خفض تكلفة إنتاج الطاقة عبر الألواح الشمسية عالميا.

وقال الزيودي، خلال كلمته باجتماعات الجمعية العمومية الثامنة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، والتي بدأت في أبوظبي أمس، بمشاركة أكثر من 150 دولة، إن العام الماضي شهد تحقيق عدد من الإنجازات التي ساهمت في خفض تكلفة إنتاج الطاقة وزيادة فعاليتها عبر المصادر المتجددة، حيث سجلت انخفاضا بلغ 62% خلال السنوات التسع الماضية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يصل مستوى انخفاض التكلفة العالمية إلى أقل من سعر استخدام الفحم خلال السنوات العشر المقبلة، مما يدعو إلى التفاؤل بمستقبل هذا النوع من الطاقة وقدرته على التوسع خلال السنوات المقبلة.

وقال الزيودي: حقق مشروع مجمع أبوظبي للطاقة الشمسية رقما قياسيا لتكلفة الإنتاج بلغ 2.42 سنتاً أمريكيا لكل كيلو واط/‏‏‏ساعة للألواح الكهروضوئية، وتلقى مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية عرضا قياسيا أخر بلغت تكلفة الإنتاج فيه 7.3 سنتاً لكل كيلو واط/‏‏‏ساعة للطاقة الشمسية المركزة، وبدروها قدمت شركة مصدر العرض الأقل تكلفة عالميا لمشروع «سكاكا» للطاقة الشمسية في السعودية حيث بلغ 1.79 سنتاً أمريكيا لكل كليو واط/‏‏‏ الساعة.