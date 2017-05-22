«الفرسان» يطارد التوهج أمام «الراقي» في «الجوهرة المشعة»

وليد فاروق (دبي)

عندما تشير عقارب الساعة إلى العاشرة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت أبوظبي، يبدأ الأهلي مرحلة جديدة من مشوار المنافسة في دوري أبطال آسيا، عندما يحل ضيفاً على أهلي جدة السعودي، في ذهاب دور الـ16 للبطولة، وتقام المواجهة في ملعب «الجوهرة المشعة»، بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ويديرها طاقم عراقي بقيادة علي صباح، ومعه أمير داوود وحيدر عبد الحسن، والحكم الرابع زيد ثامر، وتأهل «الفرسان» إلى الدور الثاني متصدراً قمة المجموعة الأولى، فيما جاء «الراقي» وصيفاً للمجموعة الثالثة، ويلتقي الفريقان إياباً يوم 29 مايو الجاري في دبي.

ويسعى «الفرسان» للخروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم، تجسد طموحات الفريق في البطولة، والرغبة في مواصلة مشواره إلى الأدوار المقبلة، وفي الوقت نفسه تجسد المسيرة الناجحة التي قطعها حتى الآن في «الأبطال»، وأهلته للتربع على قمة المجموعة متفوقاً على استقلال طهران ولوكوموتيف الأوزبكي والتعاون السعودي.

ويستند الأهلي في بحثة عن النتيجة الإيجابية اليوم، إلى خبرة مدربه الروماني أولاريو كوزمين، الخبير في شؤون الكرة الخليجية، ويملك قدراً كبيراً من المعرفة بالكرة السعودية تحديداً، وبعدد كبير من لاعبي أهلي جدة من واقع توليه مسؤولية تدريب «الأخضر» في كأس آسيا 2015 بأستراليا، وكان وقتها على رأس عمله مع الأهلي، وأعير إلى تدريب السعودية بصفة مؤقتة في البطولة.

وعلى صعيد اللاعبين، يعتمد الأهلي أيضاً على مجموعة متميزة من أصحاب القدرات والخبرات في الوقت نفسه سواء على صعيد الأجانب، وعلى رأسهم السنغالي ماكيتي ديوب هداف الفريق في البطولة الآسيوية، برصيد 4 أهداف، وكذلك البرازيلي إيفرتون ريبيرو الذي يمر بأفضل فتراته الفنية حالياً، إضافة إلى المواطنين الدوليين الذين اعتادوا اللعب في الملاعب السعودية، سواء مع الأهلي أو «الأبيض»، ومنهم أحمد خليل وإسماعيل الحمادي وحبيب الفردان وخميس إسماعيل ووليد عباس وسالمين خميس والحارس ماجد ناصر.