الصايغ: علي الشعالي من جيل شاب أكد حضوره وأهميته

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الشاعر الإماراتي علي الشعالي، وذلك لانتخابه نائباً لرئيس جمعية الناشرين الإماراتيين.

ونوه الصايغ إلى أن الشعالي من الأعضاء النشطين في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وهو من جيل الشعراء الشباب الذين استطاعوا أن يؤكدوا حضورهم وأهميتهم على نحو واثق خلال فترة قصيرة، وكان لهم دور في إغناء التجربة الشعرية الإماراتية، وتجديد دمائها، ثم عزز الشعالي حضوره في المشهد الثقافي الإماراتي من خلال دور كناشر، ما أكسبه خبرة في هذا المجال سيكون لها أثر إيجابي في مسيرة جمعية الناشرين.

وأشار الصايغ إلى أن يأمل بوجود الشاعر علي الشعالي في موقعه في مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين أن تتعزز العلاقة بين اتحاد كتاب وأدباء الإمارات والجمعية، وهي علاقة قوية أصلاً، لكن الطموح كبير في أن تأخذ صيغة الشراكة والتعاون على مستويات أكثر تقدماً.

وهنأ الصايغ كذلك جميع أعضاء مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، وأكد أن وجودهم في فريق ترأسه الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي يشيع جواً من الطمأنينة والثقة في إمكانية تحقيق الكثير لصناعة النشر الإماراتية، وهي صناعة تمتلك من الكفاءة بقدر ما تمتلك من الحماس والطموح.