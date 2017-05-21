من يقود «إف. بي. أي»؟

والتر ديلينجر*

ربما تكون الطريقة الوحيدة الأفضل للمحافظة على المصداقية الأساسية لإنفاذ القانون الفيدرالي هي أن يقوم الرئيس دونالد ترامب بتعيين ديمقراطي لإدارة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي).

هناك تقليد قديم يتمثل في تعيين شخص من الحزب المعارض. فقد سبق أن عين الرئيس الديمقراطي «جيمي كارتر» القاضي الجمهوري «ويليام ويبستر» لرئاسة المكتب في عام 1978. وفي ظل فضيحة «ووترجيت»، خلص كارتر بشكل صحيح إلى أن تعيين مدير من الحزب الآخر من شأنه أن يوفر الثقة العامة اللازمة بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي هو فوق السياسة. وهكذا ستكون الحال اليوم.

وبالمثل، عين الرئيس الديمقراطي «بيل كلينتون» «لويس فريه» «الجمهوري»، مديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وربما كان نائب الرئيس «آل جور» سيواصل هذا الاتجاه لو أصبح رئيساً. وكان رأي آل جور، كما هي الحال مع كارتر وكلينتون، أن تعيين مدير جمهوري لمكتب التحقيقات سيمنع أي إشارة إلى المحاباة الحزبية وإعطاء المصداقية لأي تحقيق يرفض مزاعم ضد إدارته. وبطبيعة الحال، قام الرئيس أوباما بتمديد مدة رئيس «إف. بي. أي» الجمهوري، روبرت مولر، ثم استبدله بجمهوري آخر هو «جيمس كومي» الذي شغل منصب نائب وزير العدل في إدارة بوش السابقة.

وهذا المنطق نفسه سيكون مناسباً أيضاً لأي اختيار لمستشار خاص. وعلى سبيل المثال، اختارت وزيرة العدل «جانيت رينو» بحكمة المحامي الجمهوري «روبرت فيسك الابن»، لقيادة التحقيق في قضايا «وايت ووتر» الخاصة بعائلة كلينتون.

وهناك بالطبع العديد من المرشحين من كلا الحزبين ممن هم جديرون بالثقة: فمثلاً استعاد الرئيس «جيرالد فورد» الثقة في وزارة العدل عقب فضيحة «ووترجيت» من خلال اختيار وزير عدل جمهوري مثله، لكنه ينظر إليه باعتباره بعيداً عن السياسة، وهو رئيس جامعة شيكاجو «إدوارد ليفي». ولكن إذا كان هناك وقت ليكون من المفيد الاستمرار في تقليد تعيين مدير لمكتب التحقيقات من خارج حزب الرئيس، فإن هذا الوقت هو الآن.