مطارات أبوظبي تروج للحماية من الحرارة في بيئة العمل

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مطارات أبوظبي حملتها التوعوية عن الإجهاد الحراري، والتي تهدف إلى تعريف الموظفين والمقاولين العاملين معها بكيفية التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة خلال فترة فصل الصيف الجاري.

وتمتد الحملة السنوية خلال الفترة ما بين شهري مايو وسبتمبر، تماشياً مع رمز الممارسة رقم 11.0 التابع لمركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية عن الحماية من تأثير الحرارة المرتفعة في بيئة العمل خلال أشهر الصيف الحارة.

وتقوم الشركة بتنظيم دورات وورش عمل باللغات العربية والإنجليزية والهندية والأوردو في كلٍ من مطار أبوظبي الدولي، مطار العين الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، إلى جانب منشورات ولافتات عن الجفاف بجميع اللغات لنشر الوعي بين كل العمال حول الحالات المرتبطة بالحرارة العالية، وكيفية حمايتهم منها.

وستؤكد هذه الدورات على ضرورة أخذ المزيد من فترات الراحة في حالات الرطوبة العالية، وشرب الماء بشكل متواصل، ومراقبة الحالة البدينة لهم ولزملائهم، إضافةً إلى ارتداء ملابس واسعة ومريحة ذات أقمشة مناسبة كالقطن.

وأوضحت مطارات أبوظبي أنه سيتم إصدار منشورات متخصصة بمواضيع ومتطلبات الصحة والسلامة الإلزامية إلى جميع المشاركين، إلى جانب قبعات خاصة وقوارير المياه وعصبات الرأس والرقبة وأربطة المعصم والأكمام الوقائية.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي «تلتزم مطارات أبوظبي بتوفير بيئة عمل مثالية وخالية من المخاطر لجميع الموظفين من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة».

وأضاف «حملة الإجهاد الحراري السنوية تعد أمراً أساسياً نحو تحقيق أحد أهداف الشركة بأن تكون شركة رائدة في مجال الأمن والسلامة. ونحن مستمرون دوماً في تحسين وتعديل أفضل ممارساتنا في الصحة والسلامة للحفاظ على بيئة عمل خالية من المخاطر في كل الأجواء والظروف، للتأكيد على مكانة مطارات أبوظبي كمشغل مطارات من الطراز العالمي».