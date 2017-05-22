«رواد» تخرج 15 مواطناً في الدبلوم المهني في المطاعم

الشارقة(الاتحاد)

خرجت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» 15 مواطناً ومواطنة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في «الدبلوم المهني في إدارة المطاعم» الذي انطلقت فعالياته مع بداية الشهر الجاري، بحضور سعادة حمد المحمود مدير مؤسسة رواد.

وجرت فعاليات التخريج التي أقيمت في مركز إكسبو الشارقة وسط أجواء تنافسية خضع خلالها المتدربون إلى مسابقة حول كيفية إدارة رواد الأعمال لمشاريعهم بتميز، وشملت بنود المسابقة التي أدارها نخبة من الحكام الخبراء والمتخصصين على مستوى الدولة التطبيق العملي لكل ما تم تلقيه من معلومات على مدار أيام الدبلوم، فضلا عن اختبار المتدربين بطرق الضيافة المتميزة وآليات إدارة المطاعم وكيفية حساب التكاليف ومدى إلمام المتدربين باللوائح القانونية المتبعة في إمارة الشارقة والمتعلقة بمتطلبات سلامة الغذاء في مجال المطاعم، إضافة إلى اختبار قدرة المتدربين على تحديد نقاط القوة والتميز الخاصة بمشروعاتهم.

وأشاد حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» بالجدية التي ظهرت لدى المتدربين ومدى تفاعلهم الواضح طيلة أيام الدبلوم، وبدا ذلك واضحاً أثناء المسابقة التي أظهرت المستوى العالي لديهم من خلال روح المنافسة وتطبيق ما تعلموه بتميز وكفاءة عالية المستوى.

وقال إن دبلوم إدارة المطاعم حقق الهدف الذي أسس من أجله من خلال تخريج 15 متدرباً من رواد الأعمال المواطنين الذين سيكون لهم بصمة واضحة في المستقبل القريب بالشكل الذي سيدعم مسيرة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمشاريعهم التي سيخططون لها لأن تكون متميزة ورائدة وليست ناجحة فقط وهو ما تؤسس له مؤسسة رواد من خلال برامجها التدريبية التي تقدمها وستقدمها بما يتوافق مع احتياجات السوق الإماراتية.