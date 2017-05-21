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56.7 مليار درهم الإيرادات و54.9 مليار درهم المصروفات

«المالية»: 3.1% فائضاً في ميزانية الاتحاد خلال 2016
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تاريخ النشر: الإثنين 22 مايو 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أظهرت بيانات التنفيذ الفعلي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2016 والتي تشمل البيانات الموحدة لميزانية الوزارات والجهات المستقلة، أنها سجلت فائضاً بقيمة 1.76 مليار درهم تعادل 3.1% من إجمالي الإيرادات الفعلية التي تحققت والبالغة قيمتها 56.7 مليار درهم، حيث بلغت قيمة الإنفاق الفعلي 54.94 مليار درهم خلال 2016، بحسب تقرير الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أمس.

ووفقا للتقرير، أظهرت بيانات التنفيذ الفعلي لميزانية الوزارات عجزا بقيمة 110 ملايين درهم خلال العام 2016، إذ بلغت قيمة إيرادات الوزارات 47.494 مليار درهم في حين بلغت قيمة المصروفات 47.604 مليار درهم.

وأما التنفيذ الفعلي لميزانية الجهات المستقلة فقد حقق فائضا بقيمة 1.87 مليار درهم، نتيجة تسجيل إيرادات فعلية بقيمة 15.85 مليار درهم، مقارنة مع مصروفات فعلية بلغت قيمتها 13.98 مليار درهم خلال عام 2016.

وكانت الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016 صدرت بالقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2016 بتوازن إيراداتها ومصروفاتها بمبلغ تقديري 48,557 مليون درهم.

وأوضحت الوزارة أن الميزانية الاتحادية للوزارات شهدت تعديلا بزيادة 819 مليون درهم اعتمادات إضافية، لترتفع قيمة المصروفات المقررة إلى 49.376 مليار درهم، لكن التنفيذ الفعلي للميزانية تحقق بنسبة 96% بمصروفات قيمتها 47.604 مليار درهم، في حين بلغت نسبة التنفيذ الفعلي للإيرادات 98% بقيمة 47.494 مليار درهم عام 2016. ... المزيد
     
 

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