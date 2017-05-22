«اقتصادية رأس الخيمة» تصدر 1751 تصريحاً تجارياً خلال الربع الأول

رأس الخيمة (الاتحاد)

سجلت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة خلال الربع الأول من العام الجاري 1751 تصريحاً تجارياً مقابل 1734 تصريحاً للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 1%. وتنوعت التصاريح الصادرة من إدارة الشؤون التجارية من تصاريح تسويقية، مثلت 45% من إجمالي التصاريح التجارية، وتصاريح الإعلانات التجارية 24%، بينما حققت تصاريح مزاولة نشاط 23%، وتصاريح النقل والمواصلات بنسبة لا تزيد على 8%.

وتبلغ المدة الزمنية لإصدار رخصة تجارية في الدائرة نحو 8 دقائق فقط، وذلك في إطار حرص الدائرة على توفير الوقت لمتعامليها وتقديم الخدمات بجودة عالية لهم في الوقت نفسه.

وذكر أحمد علي البلوشي مدير إدارة الشؤون التجارية بالدائرة أن الإحصاءات المسجلة تعكس تحسن البيئة الاقتصادية والمتميزة للشركات، ما أدى إلى توسيع نطاق عمل كل منها من خلال تنويع هذه التصاريح، مشيراً إلى أن هذه النتائج تؤكد النمو المستمر في مختلف النشاطات التجارية، واستمرارية التنافسية في قطاعات الأعمال على الصعيد المحلي في إمارة رأس الخيمة.