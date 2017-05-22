«اقتصادية رأس الخيمة» تصدر 1751 تصريحاً تجارياً خلال الربع الأول

رأس الخيمة (الاتحاد)
سجلت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة خلال الربع الأول من العام الجاري 1751 تصريحاً تجارياً مقابل 1734 تصريحاً للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 1%. وتنوعت التصاريح الصادرة من إدارة الشؤون التجارية من تصاريح تسويقية، مثلت 45% من إجمالي التصاريح التجارية، وتصاريح الإعلانات التجارية 24%، بينما حققت تصاريح مزاولة نشاط 23%، وتصاريح النقل والمواصلات بنسبة لا تزيد على 8%.
وتبلغ المدة الزمنية لإصدار رخصة تجارية في الدائرة نحو 8 دقائق فقط، وذلك في إطار حرص الدائرة على توفير الوقت لمتعامليها وتقديم الخدمات بجودة عالية لهم في الوقت نفسه.
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