وفد تجاري صيني يطلع على الفرص الاستثمارية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد حكومي وتجاري صيني مقر دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين أبوظبي والصين في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية.

واطلع الوفد الذي ضم مديرين تنفيذيين لجهات حكومية وشركات قطاع خاص، على دور مركز أبوظبي للأعمال في تطبيق اللوائح والاشتراطات المعنية بقطاع الأعمال بإمارة أبوظبي ودور المناطق الحرة في الإمارة، إضافة إلى أبرز ملامح الاستراتيجية الصناعية المحدثة لإمارة أبوظبي 2017 - 2021، التي يشرف عليها مكتب تنمية الصناعة.

وقدم الوفد الصيني معلومات إلى مسؤولي دائرة التنمية الاقتصادية حول قطاعات اللحوم والسيارات والزراعة التي تركز عليها الصين لتعزيز التبادل التجاري بينها ودولة الإمارات خلال الأعوام القادمة والتي تشكل أهمية بالنسبة للدولة فيما يتعلق بمساعيها نحو تحقيق الأمن الغذائي.

وتم خلال الاجتماع تبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية التي تتميز بها أبوظبي من خلال تسليط الضوء من قبل فريق العمل بالدائرة على أبرز المشاريع الاستثمارية في عدد من القطاعات التي تستهدفها حكومة الإمارة.

من جانبه، أكد الوفد الصيني الزائر رغبته في توسيع نشاطه التجاري في إمارة أبوظبي من خلال فتح فروع للشركات الصينية والاستفادة من الفرص والمميزات التي توفرها حكومة إمارة أبوظبي وخاصة في قطاعات الصناعة والأعمال والصادرات.

وفي ختام زيارته، قام الوفد الصيني بزيارة منصة الاستثمار التي أنشأتها الدائرة بمقرها؛ بهدف تشكيل منصة تلاقي المطورين والمستثمرين من القطاعين شبه الحكومي والخاص والمهتمين من المستثمرين الأجانب مع أصحاب المشاريع الاستثمارية للاطلاع على المعلومات الفنية والالتقاء بالمستثمرين لتوضيح البيانات وشرح المعلومات ذات العلاقة، والرد على الاستفسارات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية في إمارة أبوظبي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين أبوظبي والصين خلال 2016 نحو 14 مليارا و399 مليونا و540 ألف درهم موزعة على 7 مليارات و82 مليوناً و432 ألف درهم واردات الصين إلى أبوظبي و5 مليارات و180 مليوناً و192 ألف درهم صادرات غير نفطية لأبوظبي إلى الصين ومليارين و136 مليوناً و916 ألف درهم إعادة صادرات.