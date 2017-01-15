اعتقال متمردين مرتبطين بتنظيم «داعش» في الشيشان

موسكو (أ ف ب)

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أمس أن قواته اعتقلت أكثر من 50 متمردا مرتبطين بتنظيم «داعش»، في استكمال لعملية أمنية كبيرة. وكتب قديروف على موقع انستجرام إن قوات الأمن اعتقلت في أمكنة عدة السبت عناصر جماعة مسلحة تابعة لمقاتل شيشاني موجود في سوريا. وقال «شلت حركة كامل المجموعة الإجرامية واقتيد أكثر من 50 من أفرادها إلى مخافر الشرطة». ونشر الزعيم الشيشاني فيديو يظهره متحدثا إلى المعتقلين.

واعتبر زعيم الجمهورية القوقازية أن العملية التي تم التخطيط لها منذ الصيف الماضي شكلت «نجاحا كبيرا لأجهزة تنفيذ القانون». ويتحدر عدد كبير من المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في سوريا والعراق من منطقة شمال القوقاز. وأوضح قديروف أن الشرطة اعتقلت أمس الأول عددا من أفراد المجموعة المسلحة بينهم «إرهابي خطير» قال إن اسمه عمران دتساييف، لافتا إلى أن الأخير ألقى قنبلة يدوية أثناء اعتقاله إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليه حيا.