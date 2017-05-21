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محمد بن راشد يأمر بصرف 33 مليون درهم مكافأة إضافية لملاك أرقام لوحات مركبات الأجرة في دبي
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تاريخ النشر: الأحد 21 مايو 2017

دبي (الاتحاد)

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بصرف 33 مليوناً و285 ألف درهم مكافأة إضافية لملاك لوحات مركبات الأجرة الخاصة بالمواطنين المشغلة من قبل مؤسسة تاكسي دبي وشركات الامتياز، البالغ عددها 6657 لوحة، وستبدأ هيئة الطرق والمواصلات بتسليم مكافأة عام 2016 على مستحقيها، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة لهم سنوياً، اعتباراً من الأسبوع الجاري.

وتوجه مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مكافأته لأصحاب وملاك أرقام سيارات الأجرة من ذوي الدخل المحدود لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم.

وقال: إن هذه المكافأة تعدّ واحدة من المبادرات الكريمة التي عودنا عليها سموّه في تحقيق السعادة للسكان، وتأتي متزامنة مع عام الخير وقرب بدء شهر رمضان المبارك، وهي ترجمة صادقة لحرص سموه على دعم ومتابعة أبناء شعبه وشؤونهم الاجتماعية وأوضاعهم المعيشية، لاسيما أصحاب الدخل المحدود، وذلك لتوفير سبل العيش الكريم لكل فئات المجتمع وتجسيداً لمفهوم التكافل الاجتماعي السائد بين أفراده.

     
 

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