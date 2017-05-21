توجيه الاتهام إلى مشبوه في اعتداء الشانزيليزيه

باريس (أ ف ب)

وجهت السلطات الفرنسية الاتهام وأوقفت رجلا في الـ 23 من العمر بعد مطابقة عينة من حمضه النووي الريبي عثر عليها على السلاح المستخدم في اعتداء 20 أبريل في جادة الشانزيليزيه في باريس، حسبما أفاد مصدر قضائي أمس. وتم اكتشاف آثار من الحمض الريبي للمتهم غير المعروف لدى أجهزة الاستخبارات على مقبض الكلاشنيكوف الذي استخدمه كريم شرفي لقتل شرطي وإصابة شرطيين اثنين آخرين، أحدهما جروحه خطرة، إضافة إلى سائحة ألمانية، قبل أن يقتل.

ووقع الهجوم في الجادة الباريسية الشهيرة قبل ثلاثة أيام فقط من الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة، وتبناه تنظيم «داعش» المسؤول عن غالبية الاعتداءات التي أوقعت 239 قتيلا في فرنسا. ووجهت السلطات إلى المشبوه الذي أوقف الاثنين في منطقة باريس تهم إقامة علاقات مع مجموعة إرهابية إجرامية وحمل سلاح لأغراض إرهابية، حسب المصدر القضائي. وتابع المصدر أن المتهم قال خلال توقيفه انه لا يعرف شرفي. ويحاول المحققون التأكد ما إذا كانت هناك روابط بين الموقوف وشرفي. وقد عثرت قوات الأمن على بندقية وسكينين كبيرين وذخيرة في سيارة شرفي.