مدير الـ «سي آي إيه» يحذر ترامب من روسيا

واشنطن (وكالات)

أصدر جون برينان مدير المخابرات المركزية الأميركية (سي.أي.ايه) المنتهية ولايته انتقادا لاذعا أمس للرئيس المنتخب دونالد ترامب في الأسبوع الذي سيتولى فيه الرئاسة وحذره من إعفاء روسيا من تبعات أعمالها في الفترة الأخيرة وأن يتوخى الحذر فيما يقول.

وقال برينان لبرنامج فوكس نيوز صنداي «التلقائية ليست أمرا يحمي المصالح الأمنية الوطنية لذلك عندما يتحدث أو يتخذ رد فعل يتعين عليه أن يتأكد من فهمه أن التداعيات والآثار على الولايات المتحدة قد تكون وخيمة».

وأضاف «المسألة أكبر من مجرد ما يتعلق بالسيد ترامب.. بل تتعلق بالولايات المتحدة الأميركية».

وأمس نفى فريق ترامب والكرملين أن تكون هناك نية لعقد لقاء بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ايسلندا بعد أسابيع. وكانت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية قالت أمس إن ترامب ينوي الالتقاء ببوتين في ايسلندا خلال أسابيع، ونقلت عن مصادر بريطانية أن ترامب يريد بذلك البدء بتحسين العلاقات مع الكرملين.