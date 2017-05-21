التبادل التجاري بين السعودية وأميركا يسجل 37 مليار دولار في 2016

الرياض (وكالات)

قالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية امس إن حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة بلغ نحو 142 مليار ريال سعودي (نحو 68ر37 مليار دولار) خلال العام 2016.

وأضافت الوزارة في تقرير أن حجم التبادل التجاري تمثل في صادرات السعودية إلى الولايات المتحدة بقيمة 6ر65 مليار ريال (نحو 48ر17 مليار دولار) وواردات منها بقيمة 8ر75 مليار ريال (نحو 2ر20 مليار دولار). وأوضحت انه بذلك يميل الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة بمقدار 1ر10 مليار ريال (نحو 69ر2 مليار دولار) ، مشيرةً إلى أن أميركا احتلت المرتبة الثانية بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة والمرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مصدرة لها خلال العام 2016.

وتصدرت زيوت النفط الخام ومنتجاتها وأسمدة (يوريا) قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى أميركا إلى جانب خلائط الألومنيوم الخام وإيثيلين جلايكون (ايثان ديول) فيما جاءت قطع غيار ومحركات الطائرات والسيارات بمختلف أنواعها في قائمة السلع المستوردة الأعلى من أميركا.

وبلغ عدد المشروعات السعودية الأميركية والمختلطة العاملة في المملكة أكثر من 588 شركة منها 123 شركة صناعية و436 شركة خدمية غير صناعية فيما استحوذت الصناعات التحويلية والتشييد والخدمات الإدارية وخدمات الدعم والمعلومات والاتصالات على النصيب الأكبر من الأنشطة الاستثمارية الأميركية في المملكة بواقع 373 مشروعا تشكل 63 في المئة من نسبة المشروعات.