السيسي يحمل إلى الرياض رؤية لمواجهة الإرهاب

القاهرة (وكالات)

يطرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رؤية بلاده لاستراتيجية شاملة في مواجهة خطر الإرهاب، أثناء القمة الإسلامية الأميركية في الرياض.

وتشمل الاستراتيجية «تكثيف الجهود الدولية الساعية لوقف تمويل التنظيمات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين وتوفير الملاذ الآمن لها».

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف إن السيسي سيطرح الرؤية المصرية في الكلمة المقرر أن يلقيها خلال فاعليات القمة الإسلامية الأميركية التي تعقد في العاصمة السعودية الرياض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونحو 50 من قادة خمسين دولة إسلامية.

وأضاف يوسف أن الرئيس المصري سيعقد أيضاً خلال وجوده في الرياض عدداً من اللقاءات الثنائية مع بعض قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين تلك الدول ومصر، ومناقشة فرص التعاون المتاحة في مختلف المجالات وكيفية تفعيلها بما يحقق المصالح المشتركة.