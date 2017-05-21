السيسي يحمل إلى الرياض رؤية لمواجهة الإرهاب

القاهرة (وكالات)
يطرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رؤية بلاده لاستراتيجية شاملة في مواجهة خطر الإرهاب، أثناء القمة الإسلامية الأميركية في الرياض.
وتشمل الاستراتيجية «تكثيف الجهود الدولية الساعية لوقف تمويل التنظيمات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين وتوفير الملاذ الآمن لها».
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وأضاف يوسف أن الرئيس المصري سيعقد أيضاً خلال وجوده في الرياض عدداً من اللقاءات الثنائية مع بعض قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين تلك الدول ومصر، ومناقشة فرص التعاون المتاحة في مختلف المجالات وكيفية تفعيلها بما يحقق المصالح المشتركة.