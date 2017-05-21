شيخ الأزهر يشارك في ملتقى «مغردون»

القاهرة (وام)

يشارك فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في ملتقى «مغردون» العالمي الذي تطلقه مؤسسة ولي ولي العهد السعودي «مسك الخيرية»، اليوم الأحد في العاصمة الرياض، وذلك بحضور عدد من كبار العلماء وزعماء الدول وقادة سياسيين ودبلوماسيين وشباب، ومفكرين في مجال مكافحة الإرهاب من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكر بيان صحفي اصدره الأزهر الشريف، أن فضيلة الأمام الأكبر الذي توجه أمس إلى المملكة سيلقي خطاباً مهماً خلال جلسة مخصصة لفضيلته بعنوان «الكراهية والتطرف وأثرهما على الشباب»، حيث يلقي فضيلته الضوء على الجهود التي يقودها الأزهر الشريف في مجال مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة والقضاء على خطاب العنف والتعصب والكراهية، وذلك في إطار إستراتيجية الأزهر التي تستهدف توظيف كافة وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق قدر أكبر من التواصل الفعال مع المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم من أجل نشر وتعزيز ثقافة السلام.