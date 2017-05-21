مصرع عشرات الانقلابيين في غارات للتحالف على صعدة وتعز وحجة

عقيل الحلالي (صنعاء، عدن)

قتل وأصيب عشرات العناصر من ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية في غارات جوية مكثفة شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع لهم في صعدة وتعز وحجة، فيما نهبت الميليشيات مساعدات إغاثية مخصصة للأسر الفقيرة في مديرية «بلاد الطعام» في محافظة ريمة، وشهد معسكر «محور العند» في لحج تخريج دفعة جديدة من قوات الجيش الوطني، بينما تمكنت أجهزة الأمن في لحج من ضبط عدد من العناصر المشتبه بانتمائهم لتنظيم «القاعدة» إثر مداهمة إحدى الشقق السكنية في مديرية تبن.

واستهدفت أكثر من 20 غارة جوية أمس مواقع وتجمعات للميليشيات الانقلابية في محافظة صعدة، وحسب مصادر محلية وعسكرية فإن 7 غارات أصابت مواقع في منطقتي «محديدة وآل ذرية» في بلدة سحار وسط صعدة، فيما أصابت غارة موقعاً في بلدة «حيدان» المجاورة.

وطاول القصف مواقع في بلدة «كتاف» شمال شرق صعدة، فيما دمرت غارات موقعين للميليشيا في بلدة «مجز» شمال صعدة، وموقعين في بلدة «رازح» الحدودية، وأهدافاً للميليشيات في بلدة «الظاهر» جنوب غرب المحافظة.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي 6 غارات على مواقع الانقلابيين في مدينتي «حرض وميدي» الحدوديتين في شمال محافظة حجة، إضافة إلى