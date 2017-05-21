«أدب الطفل والإبداع» في «بيت شعر نواكشوط»

الشارقة (الاتحاد)
نظم بيت الشعر في نواكشوط، أول أمس، ندوة علمية تحت عنوان «أدب الطفل وأثره في التنشئة الإبداعية»، وسط حضور كبير للأدباء والمثقفين والجمهور.
افتتح الندوة الشاعر محمد المحبوبي، المنسق الثقافي بالبيت، وقدم من خلالها إضاءة سريعة على أهمية موضوعها.
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الدكتور يحيى عابدين بدأ محاضرته بتعريف «أدب الطفل» باعتباره «هو الكتابة إلى الطفل في أي فن من الفنون التي يحبها ويحتاج إليها»، واعتبر أن ذلك «يحتاج من الكاتب أو الشاعر إلى معاناة وجهد شديدين؛ لأن للطفولة خصائص ومزايا لا بد من حضورها في ذهن من يتولى الكتابة للطفل».