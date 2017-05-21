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86 عملاً فنياً بمشاركة نحو 52 مصوراً

المر يفتتح المعرض الخامس لـ«نادي صقور الإمارات للتصوير» الضوئي
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تاريخ النشر: الأحد 21 مايو 2017

رانيا حسن (دبي)

أكد معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أن ما اطلع عليه في السنوات الخمس الأخيرة من مواهب إماراتية شابة في التصوير الضوئي، أمر أشعره بالسرور والابتهاج، واعتبر أن أصحاب تلك المواهب يسيرون في الاتجاه الصحيح، حيث يقومون بتصوير الطبيعة والناس ومعالم الوطن، فضلاً عن التراث.

وحول سؤال عن دعم ودور المؤسسات في تشجيع تلك المواهب، قال محمد المر: «بالطبع هذا نتاج دعم المؤسسات الحكومية والدوائر الثقافية وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي»، معتبراً أن أهم شيء هو أن شبابنا أصبح لديه طموح سيمكنه من صنع مدرسة خاصة بهم في التصوير الضوئي، لتكون من أفضل المدارس الفنية في التصوير في العالم.

وأكد أن الدليل على ذلك هو أن الشباب اليوم لديه رغبة في تنمية موهبته والبحث عن أفكار وموضوعات جديدة، وأصبحوا يسافرون من أجل هذه الهواية، ويذهبون لبلدان مختلفة، ويصورون عادات وتقاليد وفولكلور الشعوب، فضلاً عن تصوير الأماكن الخاصة بوطنهم أيضاً، كما يسافرون إلى أماكن مختلفة في الجزيرة العربية، وكذلك أماكن عربية متعددة، وكل هذا سيمكنهم من إنتاج أعمال أفضل في المستقبل.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه المعرض الخامس الذي ينظمه نادي صقور الإمارات للتصوير الضوئي، مساء أمس الأول الجمعة، بحي دبي للتصميم، وبمشاركة نحو 52 مصوراً و86 عملاً فنياً لأعضاء ومصوري النادي، وبحضور مجموعة كبيرة من المصورين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وقال سعيد جمعون، رئيس جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، إن هذا المعرض يشكل نقلة نوعية في التعامل مع الأندية، ونحن كجمعية نحرص على استقطاب هذه الفرق والمجموعات لنبرز جانب التصوير الفوتوغرافي، كما نعمل على دعم الهواة الجدد، وتعزيز دور الجمعية وإبراز دورها وتعاونها لأنها مؤسسة متخصصة في التصوير الضوئي. ... المزيد
     
 

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