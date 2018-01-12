أندية ايطالية كبرى ترفض عرضاً قطرياً مغرياً لشراء حقوق بث المباريات

شادي صلاح الدين (لندن)

رفضت أندية كبرى في إيطاليا تلعب في دوري الدرجة الأولى عرضاً مغرياً من «بنك قطر الدولي»، يتعلق بحقوق بث الدوري الإيطالي. وأوضح موقع «كالتشيو اي فاينانزا»، نقلاً عن صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية واسعة الانتشار، أن البنك القطري تقدم بعرض لدوري الدرجة الأولى في إيطاليا يشمل ضمانات مالية مغرية، تصل قيمتها إلى 13 مليار يورو (15.5 مليار دولار) خلال فترة تمتد إلى عشر سنوات.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن هذا العرض يعتمد أساساً على الدخل المستقبلي من حقوق بث الدوري الإيطالي، مع عمولات للبنك إذا تجاوزت الاتفاقيات المبرمة 1.3 مليار يورو لكل موسم. واحتاج العرض إلى دعم 14 نادياً من أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي، التي يبلغ عددها 20 نادياً، إلا أن العرض القطري حصل على موافقة 13 نادياً فقط، في حين رفضته أندية فيورنتينا، انتر ميلان، يوفنتوس، تورينو، التي صوتت ضد العرض، بينما امتنع نادي ساسوولو عن التصويت، في حين تغيب عن الاجتماع ناديا روما ونابولي.

وذكرت الصحيفة أن الأندية الإيطالية شعرت بالقلق من عرض بنك قطر الدولي بسبب الاتفاقات التجارية القائمة التي أبرمتها مع مجموعات مصرفية أخرى، وحقيقة أن العرض يتداخل مع عملية تقديم العطاءات التي أطلقت مؤخراً لشراء الحقوق المحلية لدوري الدرجة الأولى، إضافة إلى أن العرض القطري «لم يلق حماسة كبيرة»، على الأقل بين الأندية الكبرى، مثل يوفنتوس، انترناسيونالي، روما، نابولي، فيورنتينا، التي تخشى احتكار جهة معينة لحقوق البث لفترة زمنية طويلة، تحرمها من عروض مفترضة أفضل لاحقاً في حال زاد الطلب على الدوري الإيطالي.

وكانت صحيفة «ليز أيكو» الفرنسية قد كشفت عن أن قطر لديها مخطط لإشعال سوق شراء حقوق بث الدوريات الأوروبية خلال الموسم الجديد، والذي ربما يخلق مشكلات للقنوات المحلية، مشيرة إلى أن أسعار بث الدوريات تشهد ارتفاعاً غير مسبوق، ومصدر دخل مهم للأندية، حيث يصل سعر بث الدوري الإنجليزي 2.3 مليار يورو، ليعتلي عرش أغلى الدوريات في العالم، ويأتي خلفه الدوري الألماني بسعر 1.4 مليار يورو، ثم الإيطالي بسعر 945 مليوناً، غير أن هذه الأسعار سوف تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال الموسم الجدي بفضل قطر، التي تريد استثمار مبالغ ضخمة من أجل الاستحواذ على حقوق البث.