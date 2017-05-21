زوجة ساركوزي تصدر ألبوماً بالإنجليزية في الخريف

نيويورك (أ ف ب)

تعتزم كارلا بروني زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أن تصدر في الخريف أول ألبوم موسيقي لها منذ أربع سنوات، تستعيد فيه أغاني من موسيقى البوب والكانتري، وتؤديها جميعها بالإنجليزية.

من المرتقب أن يصدر ألبوم «فرانش تاتش» في السادس من أكتوبر، وعُرضت مقتطفات منه الأربعاء الماضي، ويعد نسخة مستعادة من أغنية «إنجوي ذا سايلنس» لفرقة «ديبيش مود». وكشفت السيدة الأولى سابقاً في فرنسا لمجلة «بيلبورد» الأميركية المتخصصة في قطاع الموسيقى، أن الألبوم الجديد يتضمن أيضاً أغنية «ستاند باي يور مان» الشهيرة لتامي واينت.

وكانت هذه الأغنية الصادرة سنة 1968 قد أثارت حفيظة الحركات النسوية باعتبارها تحض على تقبل دور المرأة التقليدي الذي يحتم عليها أن «تفتخر» بزوجها وتكون سنداً له.

وأجابت كارلا بروني رداً على سؤال عما إذا كانت هذه الأغنية تتوجه إلى زوجها نيكولا ساركوزي، قائلة: «إنها تحية لكل أزواج العالم.. إنها أغنية الزوج في كل زمان ومكان».