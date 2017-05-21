الجولة الأخيرة في «البريميرليج».. «نهائي بلا ألقاب»!

محمد حامد (دبي)

يحتفظ الدوري الإنجليزي بإثارته حتى الجولة الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بصراع التأهل إلى دوري الأبطال، وهي بطولة في حد ذاتها لا تقل أهمية وإثارة عن معركة التتويج باللقب التي انتهت لمصلحة تشيلسي، وتقام 10 مباريات في توقيت واحد الساعة 18.00 بتوقيت الإمارات، ويبرز من بينها 3 مواجهات مهمة تحسم صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بعد أن حسم تشيلسي اللقب لمصلحته، ونجح توتنهام في حجز الوصافة، وبعد معرفة الثلاثي الذي ودع البريميرليج، والذي يتكون من هال سيتي، وميدلسبره، وسندرلاند، فلا صوت يعلو فوق صوت مباريات مان سيتي مع واتفورد على أرض الأخير، وليفربول في معقله في مواجهة ميدلزبره، وأرسنال الذي يستضيف إيفرتون في مواجهة صعبة، والمباريات الثلاث تجعل جولة الختام «نهائي بلا ألقاب»، وإن ظل التأهل إلى البطولة القارية بطولة في حد ذاته.

مان سيتي هو الأقرب لحسم بطاقة التأهل المباشر، حيث يملك في رصيده 75 نقطة، وفارق أهداف هو الأفضل مقارنة مع ليفربول وأرسنال، مما يعني أن فوز مان سيتي على واتفورد في معقل الأخير يمنحه بطاقة التأهل المباشر للبطولة القارية، حيث يرفع رصيده في هذه الحالة إلى 78 نقطة، وفي حال فاز ليفربول على ميدلزبره فسيتوقف رصيده عند 76 نقطة.

وأكد بيب جوارديولا أن طموحه مع مان سيتي أكبر من مجرد التأهل إلى دوري الأبطال، إلا أن بطاقة التأهل هي أفضل ما يمكن أن يحققه الفريق في الظرف الراهن، مشيراً إلى أن سيتي يحتل المركز الثالث، ومن ثم لا يوجد ما يمنعه من إنهاء الموسم في المركز الثالث، في إشارة إلى أن مصيره في يديه حتى صافرة النهاية، وشدد على أن مباراة اليوم بمثابة نهائي، حيث لا بديل عن الفوز.