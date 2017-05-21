مالاجا والريال.. نقطة بأكثر من مليون يورو!

محمد حامد (دبي)

سيكون ملعب «لاروزاليدا» في الإقليم الأندلسي مكاناً لحسم لقب «الليجا» اليوم، حيث يحل ريال مدريد المتصدر برصيد 90 نقطة والذي يحتاج نقطة واحدة لحسم اللقب، ضيفاً على فريق مالاجا الذي يستقر في منتصف جدول الترتيب. والمفارقة أن تعادل الفريق الأندلسي أو حتى هزيمته أمام نظيره الملكي تمنحه مليون يورو، هي قيمة أحد الشروط في عقد انتقال إيسكو من مالاجا للريال، حيث ينص هذا الشرط على حصول فريق إيسكو السابق على مليون يورو في حال حصل على لقب الليجا مع «الملكي».

في المقابل وفي التوقيت نفسه عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات ينهي البارسا المشوار في مواجهة إيبار، ويتمسك الفريق الكتالوني الذي يملك في رصيده 87 نقطة تضعه في المركز الثاني بالأمل حتى صافرة النهاية، فقد يتمكن من الاحتفاظ باللقب في حال خسر الريال أمام مالاجا، وتمكن ميسي ورفاقه من حسم مباراتهم أمام إيبار في الكامب نو.

وكعادتها اهتمت الصحف الإسبانية بمباراة المليون يورو بين مالاجا والريال، كما أن ميتشل المدير الفني لفريق مالاجا هو أحد نجوم الريال السابقين، مما يجعل المباراة أكثر جذباً للأنظار، ونفى لويس إنريكي المدير الفني للبارسا التشكيك في نوايا ميتشل، مشيراً إلى أنه مدرب محترف، ومن ثم فهو يدافع عن اسمه وصورته وعن فريقه، مما يعني أن هويته المدريدية لا علاقة لها بالأمر.

وأشار إنريكي إلى أنه لا يحتاج إلى إلقاء خطاب وداع في مباراته الأخيرة مع الفريق الكتالوني الليلة، فهو برشلوني، وسينتقل من مقاعد الجهاز الفني إلى مدرجات الكامب نو ليصبح مشجعاً للبارسا الموسم المقبل، مؤكداً أنه سيحصل على راحة لمدة عام بعد مباراة الختام الليلة، وسيكون مجرد مشجع لبرشلونة في فترة الخلود للراحة.

من ناحيته تحدث زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الحسم أمام مالاجا، مشيراً إلى أن هناك جينات موروثة في كل من يدافع عن اسم الريال تجعله يسعى دائماً للفوز في جميع المباريات، وتابع: «الريال لم يحصل على لقب الدوري منذ 5 سنوات، الرائع في الأمر أننا على وشك أن نفعلها الآن لأن مصيرنا ليس في يد أي طرف آخر، سندخل مباراة مالاجا بعقلية الريال التي تبحث عن الفوز ولا شيء سواه».

وأشارت صحيفة «آس» المدريدية إلى أن موقع «لاروزاليدا» بين مالاجا والريال هي مباراة إيسكو، ليس لأنه سيكون سبباً في منح فريقه السابق مليون يورو، بل لأن الأنظار ستتعلق به بشدة في ظل تألقه اللافت، فهو يعود إلى معقل فريقه السابق، ويسعى لحسم اللقب لمصلحته، مما يجعل جماهير مالاجا حائرة بين تشجيع فريقها ودعم ابنها السابق إيسكو في موقعة اليوم، واختارت الصحيفة المدريدية أن تطلق على لقب الليجا للعام الحالي «ليجا إيسكو».

الصراع على لقب الليجا حتى صافرة النهاية ليس عائقاً أمام تحديد هوية الأندية التي تأهلت لدوري الأبطال، فقد حسم الريال والبارسا وأتلتيكو مدريد بطاقات التأهل المباشر للبطولة القارية، فيما يخوض إشبيلية ملحقاً تأهيلياً حيث يستقر في المركز الرابع، كما تحددت الأندية الهابطة لدوري الدرجة الأدنى، وهي سبورتنج خيخون، و أوساسونا، وغرناطة، وضمن ليجانيس، وديبورتيفو لاكورونا البقاء في الليجا.

وبعيداً عن صراع اللقب المستمر حتى الجولة الأخيرة التي تقام اليوم، فإن هناك مناسبة أخرى تستأثر بعاطفة جماهير أتلتيكو مدريد، وهي وداع ملعب فيثينتي كالديرون في مباراة فريقهم أمام أتلتيك بيلباو، وقد حرص عشاق النادي المدريدي على أخذ أجزاء من مقاعد الملعب، وغيرها من الأشياء ليحتفظوا بها كتذكار تاريخي لأحد أشهر ملاعب إسبانيا وأوروبا.