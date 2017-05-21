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كأس رئيس الدولة لليد

الشارقة والشباب والنصر والأهلي إلى «نصف النهائي»
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تاريخ النشر: الأحد 21 مايو 2017

رضا سليم (دبي)

تأهلت فرق الشارقة والشباب والأهلي والنصر إلى الدور قبل النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، بعد فوزها في الدور ربع النهائي للبطولة.

فاز الشارقة على الوصل 29 - 23 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأول بصالة نادي الشباب، فيما فاز الشباب على الجزيرة 26-20 بصالة نادي النصر، وتغلب الأهلي على العين 26-23 بصالة نادي الجزيرة، وفاز النصر على الشعب 33-29 بصالة نادي الوصل.

ويلتقي غداً في المربع الذهبي الشارقة مع النصر، بينما يلتقي الأهلي مع الشباب والفائزان في المباراتين يتأهلان لنهائي البطولة يوم الخميس المقبل.

كان يوم أمس الأول حافلاً بالمباريات، حيث أقيمت 6 مباريات، منها مواجهة الجزيرة والشباب في دوري السيدات، في الجولة قبل الأخيرة وانتهت بفوز الجزيرة 37-23، بجانب 4 مباريات لكأس رئيس الدولة للرجال، ثم نهائي كأس الإمارات للصغار.

وبالعودة لمباراة القمة والتي جمعت بين الشارقة والوصل، بدأت المواجهة بتقدم وصلاوي في أول 10 دقائق من الشوط الأول، إلا أن الشرقاوية عادوا بقوة، وكان أول تعادل في المباراة 7-7، وبعدها انطلق الملك الشرقاوي بطل الدوري، وكأس الإمارات، وأنهى الشوط الأول بالتقدم 15-12. ... المزيد
     
 

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