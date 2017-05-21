الشارقة والشباب والنصر والأهلي إلى «نصف النهائي»

رضا سليم (دبي)

تأهلت فرق الشارقة والشباب والأهلي والنصر إلى الدور قبل النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، بعد فوزها في الدور ربع النهائي للبطولة.

فاز الشارقة على الوصل 29 - 23 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأول بصالة نادي الشباب، فيما فاز الشباب على الجزيرة 26-20 بصالة نادي النصر، وتغلب الأهلي على العين 26-23 بصالة نادي الجزيرة، وفاز النصر على الشعب 33-29 بصالة نادي الوصل.

ويلتقي غداً في المربع الذهبي الشارقة مع النصر، بينما يلتقي الأهلي مع الشباب والفائزان في المباراتين يتأهلان لنهائي البطولة يوم الخميس المقبل.

كان يوم أمس الأول حافلاً بالمباريات، حيث أقيمت 6 مباريات، منها مواجهة الجزيرة والشباب في دوري السيدات، في الجولة قبل الأخيرة وانتهت بفوز الجزيرة 37-23، بجانب 4 مباريات لكأس رئيس الدولة للرجال، ثم نهائي كأس الإمارات للصغار.