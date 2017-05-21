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للعام الرابع على التوالي

الجزيرة يحتفظ بدرع دوري سيدات اليد

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تاريخ النشر: الأحد 21 مايو 2017

رضا سليم (دبي)

احتفظ فريق الجزيرة بدرع دوري السيدات للعام الرابع على التوالي، بعد فوزه على الفريق الدولي «دي أي اتش سي» 36 - 20 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس بصالة نادي الشباب في ختام مباريات المسابقة، وجاء نادي الشباب في المركز الثاني والفريق الدولي في المركز الثالث.

وحسمت سيدات «فخر أبوظبي» الدرع مبكراً بعد الفوز بمباراتي الشباب والفريق الدولي في الدور الأول، إلا أن الفريق واصل انتصاراته وحسم الدرع دون هزيمة واحدة، حيث يشارك في الدوري هذا العام 3 فرق فقط هي الجزيرة والشباب والفريق الدولي، وأقيم الدوري من دورين، وفاز الجزيرة في 4 مباريات.

حضر مراسم التتويج داود مليج رئيس لجنة المسابقات باتحاد اليد وعبدالله الكعبي عضو مجلس الإدارة وأنيسة الشدادي رئيس اللجنة النسائية للاتحاد، وحمدان سعيد الزعابي عضو شركة الجزيرة للألعاب الرياضية، وعدد من المسؤولين بالناديين.

سيطر البطل على أجواء المباراة من بدايتها، ونجحت لاعبات الجزيرة في تسجيل 4 أهداف متتالية في أول 5 دقائق بينما الفريق الدولي عاد للمباراة متأخراً بعدما سجل أول أهدافه في الدقيقة 6، ووصلت النتيجة إلى 5-1، بالهدف الذي سجلته شيخة سالم، وتتوقف الأهداف لدقائق عدة بسبب الاندفاع والأخطاء الفنية ويعود الجزيرة ويسجل الهدف السادس من رمية جزائية سددتها ليلى خميس.

ويطلب مدرب الفريق الدولي وقتاً مستقطعاً هو الأول في المباراة لتعديل أوضاع فريقه الذي لم يسجل سوى هدف واحد في 10 دقائق، وبالفعل تسجل باسيني سي لاعبة الفريق الدولي الهدف الثاني وتقلص شارلوت سارازين النتيجة إلى 3 أهداف بعدما سجلت من رمية جزائية، إلا أن اللاعبة ليلى خميس نجحت في الحفاظ على فارق الأهداف الأربعة وترد باسيني بالهدف الرابع، وتصل النتيجة إلى 8-4 في منتصف الشوط، وتطلب جميلة نايلي مدرب فخر أبوظبي وقتاً مستقطعاً. ... المزيد
     
 

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