سلة بريطانيا تحلق بلقب «دولية فزاع»

دبي( الاتحاد)

توج منتخب بريطانيا بلقب النسخة التاسعة لبطولة فزاع الدولية لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي أقيمت بصالة الأهلي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي والتي نظمها نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة سبعة منتخبات بعد فوزه بصعوبة في المباراة النهائية على منتخب تايلاند بنتيجة 50/‏‏ 48 لينضم منتخب بريطانيا إلى قائمة المتوجين بلقب البطولة بعد نجاحه في الوصول إلى منصة التتويج للمرة الأولى في النسخة التاسعة.

واكتفى منتخبنا بالحصول على المركز الرابع بعد خسارته أمام تايلاند في لقاء تحديد المراكز بنتيجة 58-42 ، حيث مثلت بطولة فزاع محطة مهمة له قبل خوضه استحقاق بطولة غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الآسيوية 2018.

حضر المباراة النهائية وقام بتتويج الفائزين ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي ليحصد المنتخب البريطاني كأس المركز الأول والميداليات الذهبية، والمنتخب التايلاندي كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، بينما كانت الميداليات البرونزية من نصيب المنتخب الياباني كما تم تكريم البريطاني كريج ويلبرتون الذي نال جائزة أفضل لاعب في البطولة.

من ناحيته قال ثاني جمعة بالرقاد نشعر بالفخر والسرور لوصول البطولة لعامها التاسع وفوز بريطانيا باللقب وظهور بطل جديد الذي يعد أكبر مؤشر لقوة المنافسة، حيث يصعب التكهن بهوية الفائز فيها قبل انطلاق المباريات وتجعلنا دائما نستمتع بمتابعة مباريات شيقة حيث استفاد منتخبنا من الاحتكاك مع منتخبات من قارات مختلفة أوروبية وأفريقية وآسيوية.

ووجه بالرقاد رسالة للمنتخبات التي شاركت في الحدث في ختام البطولة، كلكم فائزون في الإمارات بوصفكم من أصحاب الهمم الذين تخطيتم التحديات، وأثبتم أنكم قادرون على التفوق ونتمنى أن تعودوا إلى دياركم بذكريات جميلة عن هذا البلد المعطاء.