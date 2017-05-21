«تخمة المخزون» قد تفرمل خطط «أوبك» لضبط الأسواق

عواصم (رويترز)

بعد دخول أول خفض لإنتاج «أوبك» في ثماني سنوات حيز التنفيذ في يناير الماضي، بدأ تجار النفط من هيوستون إلى سنغافورة تفريغ ملايين البراميل من الخام من صهاريج التخزين. واحتفى المستثمرون بالسحب من المخزون باعتباره بداية النهاية لتخمة المعروض التي أتمت عامها الثاني، مما أثار الآمال في ارتفاع سعر البرميل ارتفاعا مطرداً. لكن الأمور لم تسر على ذلك النحو.

والآن، فإن الكثير من صهاريج التخزين ذاتها تلك يعاد ملؤها أو السحب منها بوتيرة أبطأ مما توقعه المستثمرون وشركات النفط، وفقاً لتقديرات المخزون العالمي وأكثر من عشرة تجار نفط ومصادر ملاحية أبلغت «رويترز» عن التخزين في منشآت لا تعلن أحجام النفط لديها.

ويلقي تعطل السحب من المخزون الضوء على التحدي الأوسع الذي تواجهه «أوبك» في الوقت الذي تكابد الأمرين لانتشال قطاع النفط من التباطؤ الناجم عن تخمة المعروض. فمع تنامي إنتاج النفط الصخري الأميركي، تظل المخزونات مرتفعة بشكل مستعص والأسعار عالقة على ما يبدو في نطاق أوائل الخمسين دولاراً للبرميل. ولم تتعزز السوق بما يكفي لاستنزاف العديد من منشآت التخزين الرئيسة في أنحاء العالم، وهو ما كان وزراء نفط «أوبك» يأملون أن يكون الخطوة الأولى صوب استعادة التوازن في سوق يهيمن عليها انخفاض الأسعار منذ أواخر 2014.

ويُقدر إجمالي مخزونات الدول الصناعية بنحو 3.025 مليار برميل في نهاية مارس الماضي، أي ما يزيد نحو 300 مليون برميل على متوسط خمس سنوات وفقاً لأحدث تقرير شهري من وكالة الطاقة الدولية. وقالت الوكالة، إن البيانات الأولية لشهر أبريل الماضي، تشير إلى مزيد من الارتفاع في المخزونات. وبلغت مخزونات الخام مستوى قياسياً مرتفعاً عند 1.235 مليار برميل.