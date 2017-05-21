«تكلفة الدواء» تحرق مرضى السرطان حول العالم

حسونة الطيب (أبوظبي)
عندما تم تشخيص جين آلان، في السنة قبل الماضية، بالإصابة بإحدى أمراض اللوكيميا، كانت آخر ضربة ضمن صراع طويل تمكنت من خلاله في التغلب على سرطان الثدي والشفة. حينها وصف لها الأطباء عددا من الأدوية التي تساعدها على الحياة مدة خمسة عشر عاماً آخر، لكن كيف لها توفير 14 ألف دولار شهرياً، تكلفة هذا الدواء ليعينها على العيش فترة أطول. وتتضمن المرحلة الأخيرة من خط إنتاج الأدوية الجديدة، ما يزيد على 600 دواء للسرطان، التي عادة ما تتم المصادقة عليها سريعاً.
وفي ظل الارتفاع الكبير لأسعار أدوية السرطان، يجد العديد من محدودي الدخل، أنفسهم بين خياري الموت أو توفير مبلغ ليس في مقدورهم أصلاً ويفوق دخلهم السنوي بكثير. ومن بين هذه الأدوية، «سبريسل»، الذي جلب مبيعات للشركة المصنعة «بريستول مايرس»، 1.8 مليار دولار في السنة الماضية وحدها. وارتفع سعر العلبة سعة 30 حبة 100 ملجم، إلى 12 ألف دولار في يناير الماضي، في آخر سلسلة من الزيادات السنوية التي شهدت ارتفاع الأسعار بما زاد عن 60% منذ 2010.
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وبينما احتدم النقاش حول ارتفاع تكلفة الأدوية في أميركا، تصر الشركات المصنعة، على أن مؤسسات التأمين والتوظيف والحكومة، لا تقوم بدفع سعر التجزئة المعلن لهذه الأدوية، بل تستغل طرفا ثالثا كوسيط للحصول على عمليات خفض كبيرة في شكل خصومات.
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