«تكلفة الدواء» تحرق مرضى السرطان حول العالم

حسونة الطيب (أبوظبي)

عندما تم تشخيص جين آلان، في السنة قبل الماضية، بالإصابة بإحدى أمراض اللوكيميا، كانت آخر ضربة ضمن صراع طويل تمكنت من خلاله في التغلب على سرطان الثدي والشفة. حينها وصف لها الأطباء عددا من الأدوية التي تساعدها على الحياة مدة خمسة عشر عاماً آخر، لكن كيف لها توفير 14 ألف دولار شهرياً، تكلفة هذا الدواء ليعينها على العيش فترة أطول. وتتضمن المرحلة الأخيرة من خط إنتاج الأدوية الجديدة، ما يزيد على 600 دواء للسرطان، التي عادة ما تتم المصادقة عليها سريعاً.

وفي ظل الارتفاع الكبير لأسعار أدوية السرطان، يجد العديد من محدودي الدخل، أنفسهم بين خياري الموت أو توفير مبلغ ليس في مقدورهم أصلاً ويفوق دخلهم السنوي بكثير. ومن بين هذه الأدوية، «سبريسل»، الذي جلب مبيعات للشركة المصنعة «بريستول مايرس»، 1.8 مليار دولار في السنة الماضية وحدها. وارتفع سعر العلبة سعة 30 حبة 100 ملجم، إلى 12 ألف دولار في يناير الماضي، في آخر سلسلة من الزيادات السنوية التي شهدت ارتفاع الأسعار بما زاد عن 60% منذ 2010.

وصادقت الإدارة الأميركية للأغذية والأدوية، في الأول من هذا الشهر، على دواء دورفالوماب المسجل بالعلامة التجارية «إمفينزي» لشركة أسترا زينيكا البريطانية، لعلاج سرطان المثانة. وتقدر التكلفة السنوية للبيع بالجملة لهذا الدواء، بنحو 180 ألف دولار، وهو يعمل على مساعدة الجسم لاكتساب المناعة للتصدي لمرض السرطان. وتجد جين، نفسها الآن وسط واحد من أكثر النزاعات حساسية في قطاع الرعاية الصحية الأميركي، الذي تنجم عنه تعقيدات وخيمة تلقي بظلالها على قطاع الأدوية.

وبينما احتدم النقاش حول ارتفاع تكلفة الأدوية في أميركا، تصر الشركات المصنعة، على أن مؤسسات التأمين والتوظيف والحكومة، لا تقوم بدفع سعر التجزئة المعلن لهذه الأدوية، بل تستغل طرفا ثالثا كوسيط للحصول على عمليات خفض كبيرة في شكل خصومات.