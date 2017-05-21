موانئ أبوظبي تتألق في الاستجابة لحوادث النقل البحري

أبوظبي (الاتحاد)
تعاملت موانئ أبوظبي، المطور الرئيس والمشغل للموانئ التجارية والمجتمعية ومدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، بالتعاون مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي، وبمشاركة 12 جهة حكومية، بكفاءة عالية خلال تمرين «الاستجابة للطوارئ والأزمات لحوادث النقل البحري»، والذي قام على سيناريو حي افترض جنوح سفينة سياحية قرب ميناء زايد.
وشمل التمرين الذي شاركت فيه الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (مكتب التنسيق والاستجابة – مركز أبوظبي)، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، والقيادة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، ودائرة الشؤون البلدية والنقل، وهيئة البيئة، وهيئة الصحة في أبوظبي، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، تدوير(مركز إدارة النفايات)، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والمركز الوطني للبحث والإنقاذ، اختبار سرعة الاستجابة في التعامل مع الحادثة المُفترضة، حيث تم طرح فرضيات مرتبطة بوقوع خسائر بشرية ومادية إلى جانب حدوث تسرب نفطي.
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