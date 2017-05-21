موانئ أبوظبي تتألق في الاستجابة لحوادث النقل البحري

أبوظبي (الاتحاد)

تعاملت موانئ أبوظبي، المطور الرئيس والمشغل للموانئ التجارية والمجتمعية ومدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، بالتعاون مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي، وبمشاركة 12 جهة حكومية، بكفاءة عالية خلال تمرين «الاستجابة للطوارئ والأزمات لحوادث النقل البحري»، والذي قام على سيناريو حي افترض جنوح سفينة سياحية قرب ميناء زايد.

وشمل التمرين الذي شاركت فيه الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (مكتب التنسيق والاستجابة – مركز أبوظبي)، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، والقيادة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، ودائرة الشؤون البلدية والنقل، وهيئة البيئة، وهيئة الصحة في أبوظبي، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، تدوير(مركز إدارة النفايات)، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والمركز الوطني للبحث والإنقاذ، اختبار سرعة الاستجابة في التعامل مع الحادثة المُفترضة، حيث تم طرح فرضيات مرتبطة بوقوع خسائر بشرية ومادية إلى جانب حدوث تسرب نفطي.

وشهد التمرين تنسيقا مشتركا لتحديد أدوار ومهام كل جهة والاطلاع على الإمكانيات والموارد المتوفرة، لاتخاذ القرارات المناسبة لإدارة الأزمة المترتبة على وقوع الحادثة المفترضة. وأتاح التمرين لموانئ أبوظبي قياس مدى فعالية خطة الاتصال وأهمية وضع المنهجيات المثلى للإدارة الإعلامية للأزمات، باعتبار وسائل الإعلام شركاء في احتواء الأزمة. وركزت الخطة على تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أنها أضحت أداة سريعة لتناقل الأخبار العاجلة. وتعليقاً على إجراء هذا التمرين قال محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي «لمسنا تعاون كل الجهات الحكومية التي شاركتنا، وتمتعها بجهوزية عالية، لمواجهة أية أزمات أو كوارث بحرية طارئة، فتحقيق النجاح في إدارة الأزمات يتطلب تضافر جميع الجهود لضمان الخروج من أي أزمة بأقل الخسائر البشرية والمادية والبيئية الممكنة».