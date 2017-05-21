الشارقة (الاتحاد)
يبدأ مركز الشارقة للتحكيم التجاري العمل بقواعده المعدلة بداية الشهر المقبل، وهي التعديلات التي اشتملت على تحديث القواعد من 31 إلى 46، لخدمة جميع شرائح مجتمع الأعمال. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز الخميس الماضي، بحضور عبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية للمركز، وأحمد العجلة مدير المركز، وفريق عمل القواعد التحكيمية المعدلة، وعدد من المسؤولين، وممثلي وسائل الإعلام، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
واشتمل المؤتمر على شرح مفصل للقواعد التحكيمية التي تم تعديلها واستحداثها، وكانت أهمها اللوائح والمذكرات والمراسلات والمهلات الزمنية للفصل في القضايا وحل النزاعات، والتدخل في القضايا وآليتها، وأهم القضايا التحكيمية التي يتبناها المركز، وآلية تشكيل اللجان التحكيمية، وأماكن التحكيم، والقواعد والإجراءات التحكيمية المتبعة، وإجراءات الإثبات، والشهود والجلسات، وإصدار الحكم النهائي، وتصحيح وتفسير الأحكام، وآلية الاعتراض، والمدد الزمنية لتحديد المسؤولية، والرسوم والأتعاب، وعضوية الزمالة، والمحكم الطارئ، غيرها من البنود والقواعد الأخرى التي تم تحديثها.
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وتحدث عبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية للمركز خلال المؤتمر عن الخطة الاستراتيجية للمركز التي استمر العمل فيها 3 سنوات، وتضمنت نشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمهنيين ورجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، للوصول بالمركز إلى المستوى الدولي من خلال جعله واحدة من أهم الجهات التي يسعى إليها رجال الأعمال لحل نزاعاتهم التجارية وتسويتها.