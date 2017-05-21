الشارقة (الاتحاد)

يبدأ مركز الشارقة للتحكيم التجاري العمل بقواعده المعدلة بداية الشهر المقبل، وهي التعديلات التي اشتملت على تحديث القواعد من 31 إلى 46، لخدمة جميع شرائح مجتمع الأعمال. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز الخميس الماضي، بحضور عبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية للمركز، وأحمد العجلة مدير المركز، وفريق عمل القواعد التحكيمية المعدلة، وعدد من المسؤولين، وممثلي وسائل الإعلام، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

واشتمل المؤتمر على شرح مفصل للقواعد التحكيمية التي تم تعديلها واستحداثها، وكانت أهمها اللوائح والمذكرات والمراسلات والمهلات الزمنية للفصل في القضايا وحل النزاعات، والتدخل في القضايا وآليتها، وأهم القضايا التحكيمية التي يتبناها المركز، وآلية تشكيل اللجان التحكيمية، وأماكن التحكيم، والقواعد والإجراءات التحكيمية المتبعة، وإجراءات الإثبات، والشهود والجلسات، وإصدار الحكم النهائي، وتصحيح وتفسير الأحكام، وآلية الاعتراض، والمدد الزمنية لتحديد المسؤولية، والرسوم والأتعاب، وعضوية الزمالة، والمحكم الطارئ، غيرها من البنود والقواعد الأخرى التي تم تحديثها.

وضمت قائمة فريق عمل القوانين المعدلة، عبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، المحامي صالح العبيدلي - عضو اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ومحكم رياضي دولي، ومحمد الشحي عضو اللجنة التنفيذية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسامي حواربي المدير الإقليمي لغرفة التجارة الدولية في الشرق الأوسط والشرق المتوسط وأفريقيا لخدمة تسوية المنازعات في غرفة التجارة الدولية في باريس، والمحامي والمحكم الدولي طارق رشيد، والمحامي والمحكم الدولي علي الهاشمي، والمحامي والمحكم الدولي ناصيف أبو ملهب، والمحامي زايد الشامسي- رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين، والدكتور جلال الأحدب محامي ومحكم دولي، والدكتور حسن عرب محامي ومحكم دولي، والمحامي محمد الحمادي.

وتحدث عبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية للمركز خلال المؤتمر عن الخطة الاستراتيجية للمركز التي استمر العمل فيها 3 سنوات، وتضمنت نشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمهنيين ورجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، للوصول بالمركز إلى المستوى الدولي من خلال جعله واحدة من أهم الجهات التي يسعى إليها رجال الأعمال لحل نزاعاتهم التجارية وتسويتها.